A través de redes sociales se dio a conocer que la noche del jueves 12 de marzo se registró un ataque de Irán en Dubái, luego de que un dron impactara la emblemática torre en Creek Harbour.

De acuerdo con las imágenes, el impacto del dron iraní provocó un fuerte incendio que hizo volar una de las ventanas de la torre Creek Harbour, además de que generó una intensa columna de humo que fue visible a varios kilómetros de distancia.

Ataque de Irán en Dubái: dron impacta torre en Creek Harbour (Especial)

Autoridades de Dubái confirmaron que Irán ejecutó un ataque con un dron a una torre en Creek Harbour, el cual afectó uno de los pisos.

Imágenes muestran que el dron destrozó uno de los ventanales, provocando un incendio que iluminó la noche del jueves 12 de marzo.

Esto fue atendido prontamente por los bomberos locales, quienes lograron controlar el incendio tras varias horas de labores.

Horas más tarde, al amanecer del viernes 13 de marzo, tiempo de Dubái, autoridades difundieron imágenes que permiten notar las consecuencias del ataque de Irán en el edificio de lujo.

Estas muestran a trabajadores realizar una evaluación de los daños en el piso de la torre en Creek Harbour que recibió el impacto del dron explosivo.

Ataque de Irán en Dubái: dron impacta torre en Creek Harbour (AFP / AFP)

Según reportes de las propias autoridades de Dubái, solo se trata de daños materiales, toda vez que los residentes fueron puestos a salvo y se encuentran bien.

No obstante, aseguraron que durante la madrugada se registraron otros dos ataques con drones de Irán, uno cerca de la zona de Al Bada’a y otro que resultó de una intercepción exitosa de un dron.