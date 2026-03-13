Irán autorizó el paso de un buque turco por el estrecho de Ormuz tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra su territorio, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

El Ministerio de Transporte de Turquía confirmó que la embarcación recibió permiso para cruzar el estrecho de Ormuz debido a que utilizaba previamente un puerto iraní, mientras otras naves operan bajo banderas distintas para reducir riesgos.

El nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, llamó a mantener cerrado el estrecho, ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para el comercio energético global pues conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán.

Irán autoriza paso de un buque turco por el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Transporte de Turquía informó este viernes 13 de marzo de 2026 que recibió autorización de Irán para permitir el paso de uno de sus buques por el estrecho de Ormuz, debido a que la embarcación utilizaba previamente un puerto iraní.

El ministro de Transporte de Turquía, Abdülkadir Uraloğlu, explicó además la situación de otros buques propiedad de empresas turcas que se encuentran en la zona.

Según detalló, estas embarcaciones no enfrentan problemas para navegar, ya que operan bajo banderas de otros países, lo que reduce el riesgo de restricciones en el estrecho.

A pesar de ello, el Gobierno de Turquía mantiene el nivel máximo de alerta ante la tensión que persiste en el estrecho de Ormuz.

El ministro también señaló que actualmente hay alrededor de 800 barcos de distintos tipos en la zona, incluidos seis cruceros de pasajeros.

Estrecho de Ormuz se mantiene cerrado tras ataques de Estados Unidos e Israel

Por su parte, Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, llamó el 12 de marzo de 2026 a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

Jameneí asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, quien falleció luego de un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel.