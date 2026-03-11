El FBI emitió una alerta sobre un posible ataque con drones de Irán contra California y la costa Oeste de Estados Unidos como represalia por la guerra iniciada por la administración de Donald Trump junto a Israel.

Según ABC News, en febrero de 2026 se detectó un plan para lanzar un ataque sorpresa desde una embarcación frente a las costas de Estados Unidos.

Aunque el escenario aún no se confirma, autoridades como el gobernador Gavin Newsom aseguran que California mantiene un “nivel elevado de preparación” ante cualquier emergencia.

California se prepara para cualquier emergencia

El gobernador de California, Gavin Newsom, asegura que las autoridades están al tanto de los ataques con drones procedentes de Irán, por lo que el estado se mantiene en alerta.

“La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está trabajando activamente con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales para proteger a nuestras comunidades” Gobernador de California, Gavin Newsom

California Gov Gavin Newsom says officials are aware of 'DRONE STRIKES FROM IRAN'



This comes after an FBI warning Iran could retaliate by drone striking... the West Coast? pic.twitter.com/Cv5MZjIXDq — RT (@RT_com) March 11, 2026

Dando por entendido que la advertencia podría volverse una realidad, el funcionario -de 58 años de edad- afirma que el estado actualmente cuenta con un “nivel elevado de preparación”.

Motivo por el que se ha ordenado vigilar y asegurar con elementos policíacos: lugares de culto, instituciones culturales y otros sitios destacados y con mayor afluencia en todo el condado.

“Hemos revisado proactivamente nuestros planes de despliegue, mejorado la coordinación con nuestras estaciones de patrulla y nos hemos asegurado de que haya recursos adicionales disponibles en caso de que sean necesarios”. Gobernador de California, Gavin Newsom

Por su parte, John Cohen, ex jefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, se dice preocupado por el inicio de nuevas guerras con drones desde México y el Pacífico.

“Sabemos que Irán tiene una amplia presencia en México y Sudamérica, tiene relaciones, cuenta con drones y ahora tiene el incentivo para llevar a cabo ataques” John Cohen, ex jefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional

Hasta el momento se mantiene la alerta aún cuando el FBI aún no está seguro de que el ataque ocurra.