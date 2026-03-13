En medio de la escalada de tensiones, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer, advirtió que el golfo Pérsico se teñirá con sangre de invasores si las islas iraníes son ocupadas.

“Abandonaremos toda moderación y haremos que el Golfo Pérsico se tiña con la sangre de los invasores” Mohamad Baqer, presidente del Parlamento de Irán

La advertencia de Mohamad Baqer sería en respuesta a las supuestas intenciones de Estados Unidos e Israel, reportadas por el medio Axios, para controlar las islas iraníes de Jarg.

Operación Furia Épica contra Irán

A través de redes sociales, el presidente del Parlamento de Irán, quien también fue miembro de la Guardia Revolucionaria, advirtió en X que se derramará la sangre de los invasores que tomen la isla de Jarg.

Aunque es pequeña en tamaño, esta isla situada en el norte del golfo Pérsico es relevante debido que en la zona pasan alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo iraní.

Esto significa que, si la isla es tomada, las exportaciones iraníes de crudo serían interrumpidas, causando afectaciones al sector energético pese a que, según medios, el flujo petrolero continúa por el interrumpido estrecho de Ormuz.

En su mensaje de advertencia, Mohamad Baqer reiteró que no habrá moderación alguna si sus islas son tomadas y que “la sangre de los soldados estadounidenses es responsabilidad personal de Trump”.