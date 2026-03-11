Ebrahim Zolfagari, vocero del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, informó que Irán no permitirá que ni un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz con rumbo a Estados Unidos o Israel.

“Nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petroleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, de los sionistas o de sus socios” Ebrahim Zolfagari. Vocero del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia

Así lo dijo luego de que la guerra Estados Unidos-Irán continúa con bombardeos a su infraestructura energética por parte de Israel y luego de que se anunciaran intensos bombardeos contra el país persa por parte del gobierno Trump.

Además, desde Irán advirtieron que cualquier buque vinculado a Estados Unidos o Israel sería un “objetivo legítimo” para ellos.

Irán amenaza con bloquear petróleo hacia Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz (Kamran Jebreili / AP)

Irán advierte de más ataques a bases de Estados Unidos en Medio Oriente

Ebrahim Zolfagari también advirtió que Irán va a continuar atacando los objetivos estadounidenses en países del Medio Oriente.

Hasta la fecha se contabilizan ataques en alrededor de 13 países en donde Estados Unidos tiene bases militares.

Los militares iraníes calificaron la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente como un “pantano en el que han quedado atrapados”.

Así lo dijo al denunciar que el Ejército de Estados Unidos se encuentra en lugares públicos y en infraestructura de los países de la región.

Precio del petróleo en crisis por situaciones del estrecho de Ormuz

Cabe recordar que a más de una semana del inicio de la guerra Estados Unidos-Irán, con el apoyo de Israel, el precio del petróleo se ha encarecido.

En Estados Unidos reportan un aumento en el precio de gasolinas de alrededor 17 por ciento.

Solo en el estrecho de Ormuz pasa más de 20 por ciento del petróleo que se comercializa a nivel mundial.