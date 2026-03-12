Una aeronave militar de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Irak mientras ayudaba en operaciones ofensivas contra Irán durante el jueves 12 de marzo.

El Mando Central de los Estados Unidos compartió un comunicado para aclarar que el incidente con el aeronave no fue provocado por “fuego hostil o fuego amigo”.

El comando estadounidense mencionó que tenían conocimiento de la pérdida de una aeronave de reabastecimiento KC-135, la cual se encontraba sobrevolando espacio aliado durante la operación Furia Épica.

Un segundo incidente se registró en un portaaviones que operaba en el Mar Rojo, donde hubo dos marinos lesionados.

Aeronave militar de Estados Unidos se estrella en Irak

El incidente de la aeronave militar estadounidense se registra en medio de las tensiones con Irán, luego de los ataques de este país e Israel registrados el pasado 28 de febrero.

El Mando Central del Ejército explicó que dos aeronaves se vieron involucradas en el incidente; una de estas se estrelló en el oeste de Irak, mientras que la segunda pudo aterrizar sin problemas.

Aeronave militar de Estados Unidos se estrella al oeste de Irak (Comando Central de Estados Unidos )

Se realizaron labores de rescate en la aeronave que se estrelló, la cual estaba enfocada en reabastecimiento de combustible.

El comando prometió dar más información del accidente en las siguientes horas y recopilarán información para dar detalles a los familiares de los militares involucrados.

Hasta el momento, no se han revelado el número de heridos o si hubo víctimas mortales tras el accidente de la aeronave militar.

Reportan incendio en el portaaviones USS Gerald R. Ford en el Mar Rojo

Horas después de que se reportaran el accidente de un avión militar en Irak, se registró un incendio en el portaaviones USS Gerald R. Ford mientras la nave operaba en el Mar Rojo.

La Armada de Estados Unidos informó que la nave operaba en el Mar Rojo por operaciones militares en Irán.

El accidente del portaaviones dejó dos marinos heridos, pero sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

El incendio en el portaaviones se registró en el aérea de lavandería del barco, por lo que se aclara que el incidente no está relacionado con combate.