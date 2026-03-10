La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una amenaza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump al advertir que será Teherán quien decida el final de la guerra.

“Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra”. Guardia Revolucionaria de Irán

En un comunicado difundido el 10 de marzo, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo estar dispuesta a expandir la guerra, ya sea para que la “seguridad sea para todos o la inseguridad sea para todos”.

Las advertencias de la Guardia Revolucionaria de Irán son en respuesta a las declaraciones de Donald Trump, quien señaló que sus misiles son “ahora más potentes que al inicio de la guerra” y con capacidad de “expandir” el conflicto.

Israel es atacado por misiles iraníes tras una cuarta cuarta noche de bombardeos en Irán (Especial)

Irán llama mentiroso a Donald Trump y niega haberse quedado sin fuerza armada

En el mismo comunicado, la Guardia Revolucionaria de Irán llamó mentiroso a Donald Trump por afirmar que Teherán no tiene armada ni comunicaciones, y aseguró que se trata de propaganda para calmar a sus soldados en la región.

“El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica” Guardia Revolucionaria de Irán

Sobre su capacidad armada, la Guardia Revolucionaria aseguró que sus misiles son “ahora más potentes que al comienzo de la guerra, con mayor volumen y ojivas de más de una tonelada”.

Momentos antes, Donald Trump había asegurado que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” y que Teherán “no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”.

Irán asegura que buques de Estados Unidos se mantienen lejos del Estrecho de Ormuz

Según la Guardia Revolucionaria Islámica, aunque Donald Trump asegura que buques comerciales y militares navegan con facilidad por el Estrecho de Ormuz, la situación es diferente.

El comunicado afirma que los barcos de guerra estadounidenses se han mantenido a más de mil kilómetros de distancia de la zona para protegerse de los misiles y drones iraníes.

“(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de mil kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes” Guardia Revolucionaria de Irán