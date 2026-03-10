El presidente Donald Trump señaló esté martes 10 de marzo que podría abrir el diálogo con el nuevo dirigente de Irán sobre la guerra; sin embargo, advirtió que dependerá de los términos.

“Es posible, pero depende de los términos” Donald Trump

Durante una entrevista con Fox News, Donald Trump destacó que, por el momento, no hay nada que hablar con el gobierno de Irán, pero dijo que estaría dispuesto a acceder al diálogo.

Donald Trump señala que diálogo con Irán “es posible”, pero bajo sus términos

Tras la designación de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, el presidente Donald Trump dijo “no estar contento” con la elección, pero no descartó abrir el diálogo con el dirigente.

El presidente de Estados Unidos señaló que las autoridades iraníes “están muy interesadas en hablar”; sin embargo, el gobierno de Irán ha amenazado públicamente a Trump.

“Grave error”: Trump reacciona a elección del nuevo líder supremo de Irán (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Pese a que Trump asegura estar ganando la guerra en Irán, Alí Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad iraní, reiteró que no conseguirán derrotarlos.

“A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”. Alí Larijani

El presidente de Estados Unidos sigue defendiendo su estrategia en Medio Oriente y comentó que, si hubieran esperado tres días en lanzar su ataque, Irán los hubiera atacado primero y la pelea sería más dura.