Operativos antiinmigrantes de ICE han dejado un saldo de 10 mexicanos muertos en Estados Unidos.

De acuerdo con un informe de la SRE del viernes 24 de octubre de 2025, las muertes se han presentado desde el pasado mes de enero hasta la fecha:

“Del 20 de enero a la fecha, 10 mexicanos han fallecido en los Estados Unidos en custodia del ICE<b> </b>(Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) derivado de operativos antimigratorios” Secretaría de Relaciones Exteriores

SRE reporta la muerte de otro mexicano tras operativo de ICE

Dentro del informe, la Cancillería dio a conocer que la muerte más reciente de un mexicano ocurrió durante la mañana de este mismo viernes.

Roberto Velazco, subsecretario para América del Norte de la SRE, otorgó detalles al respecto, revelando que el consulado de México en San Bernardino, California, notificó del deceso.

Posteriormente, se habrían comunicado con la hija del fallecido para darle a conocer la situación y enviar condolencias a la familia.

Redada en planta Hyundai de Georgia (Corey Bullard / AP)

Por su parte, el subsecretario también señaló que tras cada muerte de un mexicano que se ha reportado en las redadas de ICE se envían notas verbales a la embajada de Estados Unidos en México.

Esto con el fin de exigir “investigaciones transparentes y exhaustivas” que permitan llegar al fondo de lo sucedido con los connacionales fallecidos bajo la custodia de ICE.

Cabe destacar que los operativos antiinmigrantes entraron en vigor con el inicio de la administración del presidente Donald Trump.

Situación que ha generado múltiples protestas en Chicago y Texas por la insistencia del mandatario en un despliegue militar por supuestas amenazas en contra de los elementos de ICE.