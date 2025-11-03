Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de racismo en hotel de Estados Unidos.

“Me encuentro aquí en Corpus Christi y ¿qué creen? (…), nos tocó un personal que hasta al ICE nos quiere echar” La Chupitos

A través de un polémico video, La Chupitos compartió que los empleados del hotel en Estados Unidos incluso la amenazaron con llamar al ICE.

Con este video La Chupitos denuncia racismo en hotel de Estados Unidos

La Chupitos solicitó a sus seguidores que le ayudarán a viralizar un video para frenar prácticas de racismo contra latinos en Estados Unidos.

¡Liliana Arriaga 'La Chupitos' DENUNCIA RACISMO en un hotel en EUA! ¿Qué OPINAS de esta situación? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/iZ6SVjPruF — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 3, 2025

Y es que relató que acudió a Estados Unidos para asistir a un evento de porristas de su sobrina, pero su visita terminó siendo una pesadilla cuando fue víctima de discriminación y racismo.

En su video, La Chupitos destacó que no podía creer que este tipo de situaciones sigan pasando.

La Chupitos relató que tuvieron problemas desde que llegaron al hotel de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, pues no recibieron una buena atención.

Pero, el problema aumentó cuando le informaron que ya debería de abandonar la habitación, ella les pidió que le dieran unos minutos adicionales antes de dejar el cuarto.

Esto aumento la tensión y los empleados empezaron a discriminarla y hacerle amenazas.

“A esa altura llegó la muchacha, señora, muy racista y que nos dijo que nos iban a echar al ICE solo porque ya era hora de salir de la habitación y le dijimos que nos esperara un momento, pero desde que tocó la puerta no era la forma” La Chupitos

Liliana Arriaga, La Chupitos, comediante. (Agencia México)

La Chupitos revela que la amenazaron con llamar al ICE

La Chupitos reveló que incluso los empleados del hotel Estados Unidos la amenazaron con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), incluso cuando ya se encontraban fuera de la habitación.

En el clip publicado en sus redes sociales, se observa a dos personas con camisetas del hotel, una de ellas les grita en inglés: “¡Cállate! ¡Cállate! ¡Voy a llamar al ICE!”.

“Aparte de muy mal servicio, ¡no inventen! Nos tocó un personal que hasta al ICE nos quiere echar" La Chupitos

La Chupitos y su esposo le responden que los llamen, ya que no tienen miedo pues cuentan con todos los documentos necesarios.

“Gracias a Dios tenemos papeles, pero ese tipo de personas ¿por qué siguen con eso? No son felices y no dejan ser felices a los demás” La Chupitos

El polémico video de inmediato se viralizó en las redes sociales y aplaudieron la valentía de La Chupitos al denunciar públicamente el comportamiento de la empleada y evidenciar el racismo que aún persiste en algunas áreas de Estados Unidos.

Aunque en su video, La Chupitos etiquetó al hotel Holiday Inn Express & Suites Corpus Christi (North), la cadena no ha dado respuesta sobre está situación.