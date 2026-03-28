La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), exigió una investigación por la muerte de un mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Muerte del mexicano que ocurrió la noche del pasado miércoles 25 de marzo mientras se encontraba bajo arrestó del ICE en California; según las autoridades estadounidense el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció; hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente.

SRE exige investigación por muerte de mexicano en custodia del ICE en California

En un comunicado, la SRE ha exigido la investigación por muerte de mexicano en custodia del ICE en California.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera el llamado a las autoridades responsables para que estos lamentables casos no continúen y demanda una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”. SRE

Asimismo, la SRE aseguró que el Gobierno de México “agotará todas las instancias legales y diplomáticas” para presentar y exigir la investigación por la muerte del mexicano en el centro de migración como “compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior”.

SRE activa protocolo tras muerte del mexicano en ICE de California

Tras exigir la investigación por la muerte del mexicano en ICE de California, también, la SRE precisó que se activa protocolo para la asistencia a la familia del connacional fallecido.

“El Consulado de México en San Bernardino activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente”. SRE

Además de que la SRE informó que se mantiene en comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos.

Estos hechos ocurrieron luego de que las autoridades mexicanas informaron ese mismo día que 13 personas, de entre 19 y 69 años, han fallecido bajo custodia, en operativos migratorios o tiroteos ejecutados por el ICE.