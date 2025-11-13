¿Quién es Ruperto Vicens Márquez? Se trata del chef poblano que fue detenido por agentes del ICE en Estados Unidos.

Esto, pese a que tiene permiso de trabajo vigente hasta 2029 y de quien te contamos detalles de su vida.

Ruperto Vicens Márquez (Especial)

¿Quién es Ruperto Vicens Márquez?

Ruperto Vicens Márquez es un chef poblano que llegó a Estados Unidos tras cruzar la frontera con documentos en regla y se estableció en Nueva Jersey, donde comenzó a trabajar en restaurantes locales.

El mexicano cuenta con un permiso de trabajo válido y con vigencia hasta 2029, por lo que se integró en la comunidad de Atlantic Highlands, donde abrió junto a su hermano Emilio un restaurante.

El chef poblano es reconocido por vecinos y clientes, ya que ha participado en diversas actividades comunitarias, en las que se incluyen fuertes vínculos con iglesias locales.

El 19 de octubre de 2025, Ruperto Vicens Márquez fue detenido por agentes de ICE, quienes lo interceptaron mientras conducía con rumbo a su restaurante en Atlantic Highlands.

La versión oficial indicó que el chef poblano tenía orden final de deportación, por lo que las autoridades lo trasladaron a un centro de detención en Newark, bajo custodia federal.

Su defensa presentó documentos vigentes y argumenta que no debía ser detenido, pese a lo cual permanece en proceso legal mientras su comunidad exige aclaraciones y su liberación.

Ruperto Vicens Márquez (Especial)

¿Qué edad tiene Ruperto Vicens Márquez?

En los reportes periodísticos que se han publicado por la detención del chef poblano, Ruperto Vicens Márquez, se establece que tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ruperto Vicens Márquez?

Se ha informado que el chef Ruperto Vicens Márquez sí tiene esposa, pero se desconoce su nombre.

¿Cuántos hijos tiene Ruperto Vicens Márquez?

Emilio Vicens Márquez, hermano de Ruperto, ha ofrecido diversas declaraciones a medios locales sobre el caso y en distintas oportunidades ha mencionado que el chef poblano tiene 3 hijos que son ciudadanos estadounidenses.

Ruperto Vicens Márquez con su esposa y sus 3 hijos (Especial)

¿Qué estudió Ruperto Vicens Márquez?

En lo que respecta al tema de la formación académica que ha desarrollado Ruperto Vicens Márquez, no se cuenta con datos relacionados al asunto.

¿En qué ha trabajado Ruperto Vicens Márquez?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado el chef poblano, solo se tiene conocimiento de su faceta como cocinero en Estados Unidos, donde se sabe que ha trabajado en lo siguiente:

Copropietario del restaurante Emilio’s Kitchen en Atlantic Highlands, Nueva Jersey

Chef en distintos restaurantes locales

Ruperto Vicens Márquez fue detenido por ICE en Estados Unidos

El 19 de octubre de 2025, Ruperto Vicens Márquez fue detenido por agentes de ICE en Atlantic Highlands cuando fue interceptado mientras conducía hacia su restaurante Emilio’s Kitchen.

La versión oficial indica que el ciudadano mexicano tenía orden final de deportación, motivo por el que tras ser detenido, fue llevado un centro de detención en Newark, donde permanece bajo custodia federal.

Por el caso, la comunidad local ha organizado protestas y campañas públicas en las que exigen la liberación de Ruperto Vicens Márquez al acusar un acto de injusticia de las autoridades migratorias.

Como parte de las acciones de apoyo, familiares y amigos iniciaron una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales del caso mientras se mantienen a la espera de la resolución judicial.