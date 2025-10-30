Intentos de migración a Estados Unidos desde México caen 80%

Los intentos de migración a Estados Unidos desde México cayeron un 80%, debido principalmente a las políticas antimigrantes que ha ordenado el presidente Donald Trump.

Esta estadística publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), explica que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se contabilizaron 443 mil 671 encuentros con migrantes ilegales.

En contraste, durante el mismo periodo del año 2024, se registraron 2 millones 135 mil cinco arrestos de migrantes, lo que resulta en una disminución del 80% de migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

Donald Trump se burló del calvario de migrantes en Estados Unidos (Yazmin Betancourt / SDPnoticias)

Según datos oficiales, durante los primeros ocho meses del gobierno de Donald Trump se registraron 85 mil 694 “encuentros” migratorios, mientras que, en los cuatro meses previos, en el gobierno de Joe Biden, se contabilizaron 357 mil.

Estas cifras resultan más sorprendentes al comparar los mismos meses de gobierno de Donald Trump y Joe Biden, que dan cuenta de las estadísticas de detenciones de migrantes en la frontera sur con México.

En el caso de 2025, durante la presidencia de Donald Trump, se registraron:

Febrero: 11 mil 710 detenciones

Marzo: 11 mil 011

Abril: 12 mil 023

Mayo: 12 mil 450

Junio: 9 mil 300

Julio: 7 mil 822

Agosto: 9 mil 731

Septiembre: 11 mil 647

En contraste, estas fueron las detenciones de la Patrulla Fronteriza (CBP) durante el 2024 con Joe Biden:

Agosto 2024: 60 mil 684 detenciones

Septiembre 2024: 55 mil 993

Octubre 2024: 58 mil 115

Noviembre 2024: 47 mil 534

Diciembre 2024: 48 mil 137

Enero 2025: 30 mil 127

Febrero: 9 mil 241

Marzo: 8 mil 193

Abril: 10 mil 007

Mayo: 10 mil 359

Junio: 8 mil 104

Julio: 6 mil 168

Agosto: 8 mil 085

Septiembre: 10 mil 203