Los intentos de migración a Estados Unidos desde México cayeron un 80%, debido principalmente a las políticas antimigrantes que ha ordenado el presidente Donald Trump.
Esta estadística publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), explica que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se contabilizaron 443 mil 671 encuentros con migrantes ilegales.
En contraste, durante el mismo periodo del año 2024, se registraron 2 millones 135 mil cinco arrestos de migrantes, lo que resulta en una disminución del 80% de migrantes que se dirigen a Estados Unidos.
Intentos de migración a Estados Unidos desde México caen 80% por gobierno de Donald Trump
Según datos oficiales, durante los primeros ocho meses del gobierno de Donald Trump se registraron 85 mil 694 “encuentros” migratorios, mientras que, en los cuatro meses previos, en el gobierno de Joe Biden, se contabilizaron 357 mil.
Estas cifras resultan más sorprendentes al comparar los mismos meses de gobierno de Donald Trump y Joe Biden, que dan cuenta de las estadísticas de detenciones de migrantes en la frontera sur con México.
En el caso de 2025, durante la presidencia de Donald Trump, se registraron:
- Febrero: 11 mil 710 detenciones
- Marzo: 11 mil 011
- Abril: 12 mil 023
- Mayo: 12 mil 450
- Junio: 9 mil 300
- Julio: 7 mil 822
- Agosto: 9 mil 731
- Septiembre: 11 mil 647
En contraste, estas fueron las detenciones de la Patrulla Fronteriza (CBP) durante el 2024 con Joe Biden:
- Agosto 2024: 60 mil 684 detenciones
- Septiembre 2024: 55 mil 993
- Octubre 2024: 58 mil 115
- Noviembre 2024: 47 mil 534
- Diciembre 2024: 48 mil 137
- Enero 2025: 30 mil 127
- Febrero: 9 mil 241
- Marzo: 8 mil 193
- Abril: 10 mil 007
- Mayo: 10 mil 359
- Junio: 8 mil 104
- Julio: 6 mil 168
- Agosto: 8 mil 085
- Septiembre: 10 mil 203