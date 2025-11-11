La seguridad fronteriza está más fuerte que nunca. Estados Unidos da a conocer las medidas que tomará respecto a los migrantes menores.

A fin de frenar el ingreso ilegal a Estados Unidos, pero también para salvaguardar a los menores de edad, el Departamento de Estado anunció el cierre de la frontera con México.

No se permitirá el ingreso a menores de edad si no están acompañados por un adulto, así como se tomarán las siguientes medidas:

Detención prolongada

Deportación

Se pierde la oportunidad de solicitar la visa en el futuro

“Si cumple 18 años bajo custodia, será deportado. No los pongas en peligro. La frontera está cerrada, para todos”, se advierte desde la red social de la embajada estadounidense.

Enviar a un menor a la frontera no es un acto de amor. Pones en riesgo su vida, su futuro y tu familia.

Esto coincide con lo dicho por el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, de 54 años de edad, quien a finales de octubre pidió a los padres no poner a sus hijos en manos de los llamados “polleros”.

Recordando la presencia de redes delictivas que operan en los límites entre ambos países.

“Las autoridades estadunidenses están actuando contra redes criminales que explotan o engañan a menores. Cruzar ilegalmente a un menor solo o en las manos de traficantes es un delito. ¡No le confíes a criminales la vida de un menor!” Marco Rubio. Secretario de Estados Unidos

Estados Unidos endurece medidas para ingresar; fija límite de refugiados

Además de advertir el cierre de la frontera a menores de edad, el gobierno estadounidense fijó un límite de admisión de refugiados.

En el año 2026, se limitará el número de refugiados a 7,500 . Hasta el momento es la cifra más baja registrada, según un documento de la Casa Blanca.

En resolución anual sobre refugiados, fechada el 30 de septiembre, el gobierno estadounidense indicó que las admisiones priorizarán a sudafricanos pertenecientes a la minoría étnica afrikáner, de raza blanca.

Ya que este grupo sufre persecución racial en Sudáfrica, donde la mayoría de la población es de raza negra, cita el portal Global Media.

Cabe señalar que Estados Unidos suspendió la admisión de refugiados luego de que Donald Trump, de 79 años de edad, tomara la Presidencia, advirtiendo que se reanudaría si se probaba que redundaba en beneficio del país.