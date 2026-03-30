Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de muertes de mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Con una conferencia de prensa en Los Angeles se iniciarán más protestas en torno a este tema de las muertes de mexicanos en centros de detención que corren a cargo del ICE.

“Hoy va haber una conferencia de prensa en Los Ángeles porque se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

México anuncia más acciones tras muertes de mexicanos en centros del ICE

Adicionalmente de las notas diplomáticas enviadas a Estados Unidos, México impulsará nuevas medidas de protesta y visibilización internacional, informó Sheinbaum.

Sheinbaum subrayó que las acciones no se limitarán a protestas diplomáticas formales, sino que incluirán otras medidas para exigir responsabilidades.

“No solo nota diplomática, son otras acciones (…) son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un connacional en los Estados Unidos. Particularmente este centro de detención que hay en Los Ángeles ha tenido varios casos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aunque la mandataria no lo confirmó de manera directa, se prevé que el gobierno mexicano presente ante la CIDH los expedientes relacionados con mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE.

¿Cuántos mexicanos han muerto bajo custodia del ICE?

El pasado 25 de marzo se reportó la muerte de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo custodia del ICE en el centro de procesamiento de Adelanto ICE Processing Center, ubicado en Adelanto, California, Estados Unidos.

Con este caso, suman al menos 14 mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE desde que la segunda administración de Donald Trump endureció sus políticas migratorias.

Ante esta situación, el Gobierno de México reiteró en un comunicado que agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar estos casos y exigir que se investiguen las muertes ocurridas en centros de detención migratoria.

Asimismo, reafirmó su compromiso de proteger los derechos y la dignidad de las personas mexicanas que viven en el extranjero.

Al momento no se han aclarado de manera oficial qué otras acciones contempla el Gobierno de México para detener las muertes de mexicanos en Estados Unidos.