El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer este viernes 31 de octubre de 2025 el arresto de un hombre en Florida, acusado de amenazar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Se trata de un hombre identificado como Joseph Giancola, residente de Florida, que amenazó a los uniformados a través de una red social, lo que ha abierto debates en torno al endurecimiento de las políticas migratorias.

Se sabe que Joseph Giancola, usando un pseudónimo en su perfil de Bluesky, hizo un llamado a “disparar a matar” a los agentes del ICE, calificando a los uniformados como “nazis”.

Detienen en Florida a un hombre que amenazó a agentes de ICE (ICE)

El hombre amenazó en redes sociales al ICE antes de su detención en Florida

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, llamó cobarde al hombre que amenazó a agentes de ICE en redes sociales, de quien se informó, ya fue detenido en Florida.

“Este cobarde individuo profirió repetidas y repugnantes amenazas de muerte contra agentes del ICE”, dijo Tricia McLaughlin a través de un comunicado difundido en redes.

Al justificar la medida, el DHS dijo que los agentes del ICE “se enfrentan ahora a un aumento de más del 1.000% en las agresiones y un aumento del 8.000% en las amenazas de muerte”.

Tricia McLaughlin también subrayó que el DHS ha hecho un llamado a los políticos y medios de comunicación a moderar su discurso sobre los agentes del ICE, a fin de evitar incitaciones al odio.

En los últimos meses el ICE ha sido protagonista de diversas redadas y detenciones de migrantes, situación que le ha valido críticas por la violencia ejercida durante las operaciones.