La secretaria de seguridad, Kristin Noem, anuncia una nueva operación en el Río Bravo contra la migración y actividades criminales en la frontera.

“El presidente Trump logró la frontera sur más segura en la historia de Estados Unidos en tiempo récord, y ahora nuestro objetivo es asegurarnos de que se mantenga así a largo plazo”. Kristi Noem

Esta movilización llevará por nombre “River Wall” (Muro del Río en español) y consistirá en el despliegue de barcos de respuesta de la Guardia Costera.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció el inicio de la operación con la que garantizan la protección del Río Bravo.

En su presentación, Kristi Noem, elogió los esfuerzos del presidente Donald Trump por tener una frontera sur completamente segura:

El plan “River Wall” contempla que elementos de la Guardia Costera tengan control de la frontera estadounidense a lo largo de 427 kilómetros del Valle del Río Bravo.

Por su parte, el comandante interino de la Guardia Costera, Kevin E. Lunday, declaró la eficiencia que existe dentro de la guardia, describiéndola como la mejor del mundo.

Fue por medio de sus redes que la Guardia Costera anunció el inicio de la operación “River Wall” el pasado lunes 20 de octubre.

“Hemos desplegado la operación River Wally seguimos desplegando fuerzas adicionales“, se lee en la publicación.

Kristi Noem finalizó diciendo que el Río Bravo ya no será una puerta de entrada para “criminales peligrosos”.

Siendo esta una de las medidas que el gobierno de Trump ha implementado para frenar la migración y el “narcoterrorismo”.