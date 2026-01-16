SRE exige esclarecer la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE

Se confirmó la muerte de un mexicano en Estados Unidos el pasado miércoles 14 de enero, quien estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los hechos ocurrieron al interior del centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton, ubicado en el condado de Lovejoy, en Clayton, Georgia.

SRE exige el esclarecimiento de la muerte del connacional bajo custodia del ICE

En un comunicado emitido el jueves 15 de enero, la SRE dijo estar atendiendo el caso del mexicano muerto en apoyo con el Consulado General de México en Atlanta.

Tras los acontecimientos, señala el escrito, el Consulado General estableció comunicación con los familiares del migrante con el fin de brindar “la asistencia consular necesaria”.

Del mismo modo, el Consulado General mantiene contacto con el ICE y autoridades estadounidenses con el fin de investigar y esclarecer la muerte del mexicano.

Esto debido a que, por el momento, se desconocen las condiciones bajo las que se encontraba en el centro de procesamiento.

La identidad del connacional sigue sin ser revelada. Por otra parte, sus restos serán repatriados en cuanto los familiares completen los requisitos necesarios.

El comunicado cierra con condolencias para la familia del mexicano a nombre del Gobierno de México.

Continúan protestas en Estados Unidos por redadas antimigrantes de ICE

La muerte del mexicano ocurre en medio de las constantes protestas que hay en contra del ICE por la brutalidad de sus operativos en Estados Unidos.

Múltiples enfrentamientos han tenido lugar en Minnesota, donde se registraron toriteos en la ciudad de Minneapolis.

Como saldo se reportó la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del ICE, caso que sige generando indignación entre los protestantes.