La Embajada de Estados Unidos advirtió que los migrantes que intenten cruzar ilegalmente la frontera, podría ser multados hasta con 5 mil dólares.

“Se aplicará una nueva multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos” Embajada de Estados Unidos en México

En un video subido a su perfil de X, la Embajada de Estados Unidos en México reveló que se aplicarán multas a quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal.

La Embajada de Estados Unidos impondrá multa de hasta 5 mil dólares si cruzas la frontera ilegalmente

En un nuevo anuncio de las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en México, el vocero David Arizmendi, reveló que habrá multas de hasta 5 mil dólares, es decir 92 mil 360 pesos, por cruzar la frontera ilegalmente.

🚨¡RESPETA LA LEY! 🚨

Si cruzas ilegalmente a 🇺🇸 enfrentarás graves consecuencias. #NiLoIntentes pic.twitter.com/LZTfTn07Yg — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 15, 2025

Continuando con esta advertencia de la Embajada de Estados Unidos en México, aseguró que de cruzar la frontera ilegalmente, “enfrentarás graves consecuencias”.

Sin embargo, este no ha sido el único mensaje de advertencia por parte de la Embajada de Estados Unidos en México, pues sus redes sociales se han llenado de esta campaña en donde revelan las consecuencias a quienes intenten cruzar ilegalmente.

Estados Unidos está arrestando a inmigrantes ilegales que han reingresado ilegalmente al país. Reingresar ilegalmente a los EE.UU. después de haber sido deportado tiene graves consecuencias legales, incluida la cárcel. Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en la cárcel.… pic.twitter.com/mZxcxo2qin — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 14, 2025

Pues incluso han revelado los arrestos que Estados Unidos ha hecho a todos los inmigrantes que han reingresado al país pues “reingresar ilegalmente después de haber sido deportado tiene graves consecuencias legales, incluida la cárcel”.

También han advertido “no dejarse engañar por los polleros”, así como no arriesgar su vida “por una mentira” ante las promesas que hacen para que crucen de manera ilegal a Estados Unidos.

“La frontera de los EE.UU. está cerrada. No hay asilo, no hay permisos. Si cruzas ilegalmente serás arrestado y las consecuencias son reales, enfrentarás cargos criminales por entrar ilegalmente a los EE.UU. Ni lo intentes.” Embajada de Estados Unidos en México