El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó una cifra récord de auto deportaciones como parte de las estrategias migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con la DHS, los migrantes que se encontraban “ilegalmente” en Estados Unidos han optado por auto deportarse, ya sea por la aplicación CBP Home o directamente en la oficina.

Así funciona CBP Home, app de Donald Trump para autodeportarse. (Getty Images)

Reportan cifra récord de más de un millón en auto deportaciones en EU

El gobierno de Estados Unidos informó que alrededor de 1.6 millones de migrantes se han auto deportado desde la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca hasta septiembre de 2025.

La cifra presentada por la DHS respecto a las auto deportaciones es un récord registrado en Estados Unidos, que muestra que muchos migrantes han optado por dejar este país.

Según el reporte de la DHS, el gobierno de Estados Unidos espera que al final del 2025, el número de auto deportaciones incremente si es que la tasa actual se mantiene.

Cabe mencionar que el método más fácil para auto deportarse es a través de la aplicación de CBP Home y el proceso incluye: