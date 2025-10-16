Roberto Domínguez, subjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, anunció se impondrán multas a padres que traten de ingresar a sus hijos o familiares de forma ilegal.

Además advirtió a los padres que no se dejen engañar por traficantes de personas, quienes aseguran que pueden pasar a sus hijos a Estados Unidos sin ningún problema.

Migrantes (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Las multas por ingresar hijos de forma ilegal a Estados Unidos se harán directamente a los padres

En conferencia virtual, Roberto Domínguez, subjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, señaló que las multas se impondrán directamente a padres o familiares que traten de ingresar hijo o menores de edad.

Además dichas multas variarán dependiendo la nacionalidad del menor o el familiar; si este es mexicano, la multa será de 6 mil dólares, si es de otro país, la penalización ira hasta los 10 mil dólares.

Junto con eso señaló que los padres de familia no se dejen engañar por traficantes de personajes, que aseguran conseguir asilo a sus hijos o familiares.

Estos traficantes señalan que los migrantes deben de entregarse a la Patrulla Fronteriza para obtener asilo, algo que es totalmente falso.

Dichas personas incluso venden “paquetes”, como si se trataran de viajes, donde ofrecen comida, hospedaje y el lugar donde se entregarán a las autoridades.

Sin embargo, señala que esta no es forma de pedir asilo, esto se debe hacer en los puestos de entrada a Estados Unidos.

Si la Patrulla Fronteriza encuentra a una persona entrando de manera ilegal, esta será detenida y deportada.

Patrulla Fronteriza (Notimex)

Hijos y familiares que entren ilegalmente a Estados Unidos no regresarán a su país de origen

Otra cosa que mencionó Roberto Domínguez, subjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, es que los hijos o familiares detenidos no siempre regresarán a su país.

Menciona que una vez se haga la detención, la persona que entró ilegalmente a Estados Unidos puede terminar en Honduras, Guatemala o algún otro país.

Sumado a esto, afirma que las multas se pueden ir acumulando dependiendo todos los ilícitos que se cometan, como el estar en contacto con organizaciones criminales.

En otras palabras, el llevar a alguien de manera ilegal no es solo una multa, sino que se hace una investigación que lleva a un proceso criminal que derivaría en varios cargos.