El gobierno de Donald Trump recientemente comenzó el traslado de migrantes a la prisión de máxima seguridad más grande de Estados Unidos y reveló la impresionante cifra de personas detenidas.

La cifra de migrantes detenidos en Estados Unidos presentada por el gobierno de Estados Unidos no había sido vista en varios años, sin embargo, se habría dado por las políticas migratorias de Donald Trump.

Donald Trump ha prometido regresar su grandeza a Estados Unidos al detener y deportar a migrantes, a quienes ha calificado como criminales, por lo que las redadas han aumentado significativamente.

Redadas ICE contra migrantes (Eric Thayer / AP)

Esta es la increíble cifra de migrantes detenidos en Estados Unidos no vista en varios años

De acuerdo con la información, Estados Unidos tiene detenidos a más de 61 mil 200 migrantes, una cifra que no había sido vista desde hace varios años, sino hasta ahora, en el gobierno de Donald Trump.

El 45% de los migrantes detenidos serían personas que no tienen antecedentes criminales y solo fueron arrestados por su situación migratoria en Estados Unidos, según el investigador Austin Kocher.

Migrantes (Juan Ortega Solís | Cuartoscuro)

Estados Unidos habilita prisión de máxima seguridad para migrantes detenidos; la cifra es increíble

Actualmente, Estados Unidos mantiene detenidos a más de 61 mil 200 migrantes y algunos de ellos podrían ser trasladados a la prisión de máxima seguridad en Luisiana, la más grande del país.

El gobierno de Estados Unidos ha trasladado hasta el momento a 51 migrantes a esta prisión también conocida como “‘Angola”, que tiene la capacidad para más de 6 mil internos y se informó que se instalarán 416 camas más.

Según Fox News, los migrantes detenidos llevados a la prisión de máxima seguridad en Luisiana serán llevado a una sección llamada “El Calabozo”, que sueñen ser celdas para el confinamiento solitario,

Cabe mencionar que el traslado de migrantes a la prisión de Luisiana se da tras un acuerdo del gobierno de Donald Trump con la administración estatal, con la finalidad de aumentar las cifras de las detenciones.