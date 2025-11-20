El exfutbolista francés y ahora entrenador Claude Makélélé renuncia a su cargo en Miss Universo 2025 a unas horas de que se lleve a cabo la edición 74 del certamen.

A solo unas horas de la final, Claude Makélélé anunció su dimisión como jurado oficial.

Claude Makélélé renuncia a su cargo en Miss Universo 2025 (@makeleleofficial / Instagram )

Claude Makélélé alegó “razones personales imprevistas”, sin embargo la coincidencia de su renuncia con la de otro juez ha generado grandes especulaciones en redes sociales.

“Lamento tener que anunciar que no podré asistir al evento debido a razones personales imprevistas” Claude Makélélé

Algunos consideran que el exjugador del PSG y el Real Madrid Claude Makélélé no quiso involucrarse en el supuesto fraude que rodea la competencia, por lo que había preferido retirarse.

Pese a las especulaciones, Claude Makélélé evitó mencionar la polémica con Omar Harfouch y se limitó a expresar su respeto por la organización.

“Lamentablemente, no asistiré al Miss Universo 2025. Gracias por su comprensión y apoyo” Claude Makélélé

Claude Makélélé se disculpó por su decisión y aseguró que espera que en un futuro pueda contribuir de una mejor manera.

“Tengo a Miss Universo en la más alta estima. La plataforma representa empoderamiento, diversidad y excelencia, valores que siempre he defendido a lo largo de mi carrera. Me disculpo sinceramente con la organización, las concursantes y todos los involucrados, y espero poder contribuir en el futuro bajo mejores circunstancias” Claude Makélélé

La renuncia de Claude Makélélé de Miss Universo 2025 se suma a la de Omar Harfouch

Antes de la renuncia de Claude Makélélé, el pianista y compositor franco-libanés Omar Harfouch también había tomado la decisión de abandonar Miss Universo 2025.

Omar Harfouch acusó que el Top 30 de Miss Universo 2025 ya estaba preseleccionado por un jurado externo, lo que generó un gran debate sobre el verdadero proceso de elección de las participantes.

Y es que el pianista denunció que el certamen carecía de transparencia luego de que un “jurado extra” que no forman parte del comité de selección fue el encargado de elegir a las finalistas.

Omar Harfouch calificó esta situación como una “elección injusta” de las finalistas, profundizando la crisis de credibilidad del evento.

En su mensaje, Omar Harfouch advirtió que evalúa emprender acciones legales contra la MOU por presuntos delitos que, según él, incluyen “fraude, abuso de poder, corrupción, incumplimiento de contrato y daños morales y reputacionales”.

También acusó a la MOU de haberlo “engañado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral ya viciado”.

La Organización Miss Universo negó las acusaciones en su contra y aseguró que ningún grupo externo está involucrado en la evaluación de candidatas o en la elección de finalistas.

Sin embargo, reveló que existe un panel independiente encargado de revisar y premiar proyectos sociales presentados por las concursantes, pero destacó que dicho panel no tiene influencia en la elección de la ganadora.

Además, le advirtió a Harfouch que cualquier uso posterior de la marca Miss Universo sin autorización podría derivar en acciones legales.

La doble renuncia a solo unas horas de la coronación pone en jaque la validez de los resultados que se presentarán en la Gran Final de Miss Universo 2025.

Y es que se han aumentado las críticas sobre transparencia y posibles irregularidades dentro de la Organización Miss Universo (MOU).