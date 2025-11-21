El exjuez de Miss Universo 2025, Omar Harfouch, asegura que hubo fraude en la victoria de Fátima Bosch en el certamen de belleza y habría pruebas.

Según Omar Harfouch, el propietario de Miss Universo tiene negocios con Bernardo Bosch, el padre de Fátima Bosch, de modo que su coronación los beneficiaría a ambos.

Omar Harfouch denuncia fraude en Miss Universo 2025 con coronación de Fátima Bosch

El juez de Miss Universo 2025 hasta hace 3 semanas, Omar Harfouch, denunció fraude en el certamen de belleza al haber nombrado a Fátima Bosch como ganadora.

A través de Instagram, Omar Harfouch aseguró que en una entrevista con HBO contará la verdad sobre lo ocurrido en Miss Universo 2025 y como les dijeron por quién votar.

El exjuez explicó que “24 horas antes” del certamen de belleza él ya sabía que Fátima Bosch ganaría porque Raúl Rocha se lo hizo saber al jurado cuando les pidió dar su voto a ella.

“Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosch porque necesitaban que ganara”. Omar Harfouch, músico.

Por otra parte, Omar Harfouch subrayó que Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, y el padre de Fátima Bosch tienen negocios de modo que su victoria ayudaría a ambos.

Omar Harfouch asegura que Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025 por negocios de su papá. (@omarharfouch)

Los negocios de Raúl Rocha y Bernardo Bosch, el padre de Fátima Bosch

Según Omar Harfouch, si Fátima Bosch obtuvo la corona en Miss Universo 2025 fue por los negocios que su padre tiene con el dueño del certamen de belleza.

Además de que el exjuez fue claro en sus declaraciones asegurando que Raúl Rocha y su hijo le pidieron votar por Fátima Bosch por el bien de sus negocios con Bernardo Bosch, hay más información.

Bernardo Bosch es un funcionario público desde 1995 y trabaja para Pemex en el área de exploración y producción desde hace 27 años.

Bernardo Bosch, papá de Fátima Bosch. (YouTube/Imagen Entretenimiento)

Se cree que Bernardo Bosch tiene negocios con el dueño de Miss Universo mediante Pemex e incluso el estado de Tabasco.

Hasta el momento, ni Fátima Bosch, Bernardo Bosch, Raúl Rocha o Miss Universo se han pronunciado sobre el vínculo que tendría la familia con el certámen de belleza y que habría dado una victoria absoluta.