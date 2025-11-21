Fátima Bosch de 25 años de edad, ganó Miss Universo 2025 y Andrés Manuel López Beltrán fue el primero en felicitar a su paisana.

Luego de la polémica que Fátima Bosch atravesó en Miss Universo 2025, el hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a la ganadora proveniente de Tabasco.

Andrés Manuel López Beltrán felicita a Fátima Bosch por ganar Miss Universo 2025

Fátima Bosch fue coronada la ganadora 74 de Miss Universo 2025 por lo que no solo enorgulleció a México, sino también a sus paisanos como Andrés Manuel López Beltrán.

A través de Instagram, el hijo del expresidente de México felicitó a Fátima Bosch por el desempeño que tuvo en Miss Universo 2025 y por ser coronada ganadora.

Asimismo, Andrés Manuel López Beltrán aseguró que la coronación como Miss Universo 2025 no solo era por ello, sino para “México” y “Tabasco”.

Por otra parte, recordó que Fátima Bosch es de Santiago de Teapa conocido como Teapa que fue nombrado pueblo mágico el 11 de diciembre de 2020.

Andrés Manuel López Beltrán felicita a Fátima Bosch. (@andresmanuellopezbeltran_)

Esto a pesar de que Andrés Manuel López Beltrán nació en Macuspana. Sin embargo, es un municipio en Tabasco.

Fue así que Andrés Manuel López Beltrán dejó ver el orgullo de que Fátima Bosch es la ganadora de Miss Universo 2025 porque además es de Tabasco.