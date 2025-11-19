Danielle Latimer, representante de Gran Bretaña en Miss Universo 2025, se resbaló y cayó al suelo del escenario principal del certamen.

El resbalón tuvo lugar durante el desfile de trajes nacionales, causando preocupación entre el público y los televidentes.

Miss Gran Bretaña confiesa que actuó su caída en Miss Universo 2025 y revela el motivo

Tras bambalinas del desfile, Danielle Latimer reveló que la caída que sufrió fue parte del performance que preparó para el desfile.

Y es que su inesperada reacción tiene que ver con el homenaje que hizo de Eliza Doolittle, personaje principal de la película de 1964, My Fair Lady.

Danielle Latimer, de Gran Bretaña, en Miss Universo 2025 (YouTube | Captura de video)

Danielle Latimer salió al escenario con un vestido verde a juego de un chal rojo y un carro de flores con la frase “Covent Garden”.

Eran estos elementos los que hacían referencia al papel de “la niña de las flores”.

Tras el tropiezo, Danielle Latimer se levanta y se despoja de las vestimentas, revelando un vestido en color blanco más elegante.

De acuerdo con la representante de Gran Bretaña, este cambio simboliza la transición del personaje durante la película.

“Espero que hayan disfrutado de mi actuación”. Danielle Latimer

En medio de la incredulidad, Paula Abbandonato, directora nacional de la delegada, confirmó que todo el espectáculo fue planeado.

Revelando que el acto también fue una representación de la propia Danielle Latimer, quien desde sus raíces logró llegar a un escenario como lo es el de Miss Universo 2025.