México acaba de subir a lo alto de los certámenes de belleza con Fátima Bosch -de 25 años de edad- en la corona de Miss Universo 2025.

La final del concurso con más de 100 delegadas de todo el mundo tuvo lugar este 20 de enero desde el Impact Arena en Pak Kret, ubicado en Bangkok, Tailandia.

La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch fue una de las tres finalistas que lograron superar todas las fases preliminares de Miss Universo 2025.

Como lo dicta la tradición de hace años, Fátima Bosch fue coronada por la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora de la edición 2024 de Miss Universo.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025 (Instagram/@fatimaboschfdz)

Tras recibir su corona, Fátima Bosch hizo un último desfile por el pasillo principal del escenario con su corona en lo alto, flores en una mano y saludando al público.

Si bien todo parecía en contra horas antes del evento, la mexicana vino a demostrar que la disciplina pueden hacer milagros.

Fátima Bosch hace historia como la cuarta mexicana en ganar Miss Universo

En toda la historia de Miss Universo, solo tres mexicanas habían sido coronadas como reinas del certamen.

Ahora, con la corona de Fátima Bosch, se suma un nuevo triunfo para México en uno de los eventos más importantes a nivel mundial.

El r esto de mexicanas que se han alzado con un título de Miss Universo son:

Lupita Jones: primera mexicana en ganar, en 1991

Ximena Navarrete: ganó en 2010

Andrea Meza: se coronó como Miss Universo en 2020 (evento celebrado en 2021)