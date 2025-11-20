El nombre de Tincho de la Cruz Paz se ha viralizado en las redes sociales luego de que se dio a conocer que se encontraba en Tailandia por el Miss Universo 2025.

Y es que Agustín de la Cruz Paz es empleado en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por lo que muchos se cuestionan qué hace como parte de la delegación tabasqueña en el evento.

¿Quién es Tincho de la Cruz Paz, empleado en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado?

Agustín de la Cruz Paz, mejor conocido como Tincho, es empleado en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Sin embargo, es conocido por su trabajo en Tabasco.

Tincho de la Cruz Paz (@tinchodelacruz / Instagram )

¿Cuántos años tiene Tincho de la Cruz Paz?

No hay datos específicos sobre la edad de Tincho de la Cruz Paz.

¿Quién es la pareja de Tincho de la Cruz Paz?

No se tiene información sobre la pareja de Tincho de la Cruz Paz.

¿Cuántos hijos tiene Tincho de la Cruz Paz?

No se tiene información sobre los hijos de Tincho de la Cruz Paz.

Tincho de la Cruz Paz (@tinchodelacruz / Instagram)

¿Qué estudió Tincho de la Cruz Paz?

Tincho de la Cruz Paz es licenciado en Administración de empresas en el Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Tincho de la Cruz Paz?

Tincho de la Cruz Paz se presenta como empresario y se ha desarrollado en varios puestos importantes en Tabasco.

Fungió como coordinador de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco en el período 2013-2018.

Tincho de la Cruz Paz es director general de Planeta Papel, cadena de papelerías especializadas.

Actualmente Tincho de la Cruz Paz es empleado en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Tincho de la Cruz Paz (@tinchodelacruz / Instagram)

Tincho de la Cruz Paz, empleado en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, genera polémica al estar en Tailandia por el Miss Universo 2025

Tincho de la Cruz Paz se encuentra en medio de la controversia luego de que el periodista Jorge García Orozco exhibió que se encontraba en Tailandia por el Miss Universo 2025.

El periodista cuestionó que Tincho de la Cruz Paz, quien gana 162 mil pesos en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se encuentre en Tailandia.

Y es que destacó que un empleado de esta institución no tendría que ser parte de la delegación tabasqueña.

Sin referirse a la polémica, Tincho de la Cruz Paz ha presumido en las redes sociales su viaje y es que aseguró que no se encuentra de vacaciones, sino trabajando .

Señaló que está apoyando a la familia de Fátima Bosch en todo lo que necesiten durante su estancia en Tailandia.

Cabe recordar que cuando Fátima Bosch ganó en Tabasco, Tincho de la Cruz Paz era el coordinador de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco.

Además de que Tincho de la Cruz Paz siempre ha mostrado una relación cercana con Fátima Bosch.