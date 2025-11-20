La final de Miss Universo 2025 será transmitida para México, país representado en el certamen por Fátima Bosch.

Miss Universo 2025 llegará a su final con la coronación de una de las participantes; estos son todos los detalles del esperado evento.

Miss Universo 2025: canal y horario para ver la final del certamen en México

La edición Miss Universo 2025 tiene sede en Tailandia, por lo que con la diferencia de horario la final será transmitida para México en:

Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025

Hora: en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión en vivo: a través de Imagen Televisión o el canal de Miss Universe en YouTube

Miss Universo 2025 (Instagram | @missuniverse)

Así fueron las preliminares de Miss Universo 2025

El miércoles 19 de noviembre se dio el primer paso para la final de Miss Universo México 2025 con los desfiles preliminares.

Durante este evento, las delegadas de cada país hicieron los desfiles de traje nacional, traje de baño y vestido de gala.

En este último Gabrielle Henry, representante de Jamaica, fue trasladada al hospital tras una caída desde lo alto del escenario principal y fue reportada como estable horas después.

Danielle Latimer, representante de Gran Bretaña, protagonizó un momento similar al resbalar durante el desfile de traje típico. Tras lo ocurrido aclaró que fue planeado para su presentación.

Por su parte, la mexicana Fátima Bosch deslumbró en cada uno de los desfiles, destacando por el de traje típico, atuendo inspirado en la diosa prehispánica Xochiquetzal.