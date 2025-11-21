Este jueves 20 de noviembre se está llevando a cabo la final de Miss Universo 2025 completamente en vivo, con la mexicana Fátima Bosch entre las concursantes.

Más de 100 candidatas de todas partes del mundo darán lo mejor de sí en las últimas fases de la competencia, por lo que habrá un derroche de belleza y elegancia el día de hoy.

Fátima Bosch se accidenta previo a la final de Miss Universo 2025

La representante de México en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufrió un accidente horas antes de la final al clavarse un pedazo de vidrio en el pie dentro de su hotel.

El incidente, confirmado por la propia concursante en redes sociales, generó preocupación debido al fuerte dolor que presentó al intentar caminar antes del certamen internacional.

Bosch mencionó que podría tener un fragmento de vidrio incrustado y que no contaba con tiempo suficiente para acudir a un médico previo a la competencia.

A pesar de la lesión, se espera que participe en la final de Miss Universo 2025 programada para este jueves 20 de noviembre.

Fátima Bosch brilla en traje típico y traje de baño durante la preliminar de Miss Universo 2025 (Especial )

Un Miss Universo 2025 muy accidentado

La edición 2025 de Miss Universo se ha visto inmersa en inesperados accidentes por parte de lagunas de las delegadas.

Un primer susto se vivió con la caía de Gabrielle Henry, representante de Jamaica. La modelo desfilaba en una de las fases preliminares cuando cayó del escenario.

Según se reportó más tarde no sufrió fracturas ni lesiones que comprometieran su salud.

Por su parte, Danielle Latimer, representante de Gran Bretaña en Miss Universo 2025, también sufrió una caída durante el desfile de traje típico.

Sin embargo, más tarde la delegada reveló que todo se trataba de una actuación y que la caída fue cuidadosamente planeada.

La caída de Danielle Latimer en Miss Universo 2025 suma la segunda en el certamen (Michelle Rojas)

Momentos clave de la final de Miss Universo 2025

La final de Miss Universo 2025 se celebrará en Tailandia e incluirá un Top 30, voto popular, desfiles clave y eliminaciones progresivas hasta definir finalistas.

Las semifinalistas desfilarán en traje de baño y gala, evaluadas por porte, seguridad y elegancia, antes de avanzar al Top 5 para responder preguntas decisivas.

El Top 3 enfrentará una pregunta final que define a la ganadora, coronada por la reina saliente en un cierre lleno de emoción internacional.

Miss Universo 2025 (Instagram | @missuniverse)

¿Qué le dan a la ganadora de Miss Universo 2025?

La ganadora de Miss Universo 2025 recibe un premio inicial significativo y un salario mensual elevado que respaldan sus actividades oficiales durante todo su reinado internacional.

Además, disfruta una residencia de lujo en Nueva York con gastos cubiertos, recibiendo asesoría profesional en imagen, bienestar, estilismo y moda para sus compromisos globales.

También obtiene la valiosa corona Lumière de l’Infini, acceso a joyas exclusivas y múltiples contratos comerciales con marcas destacadas que impulsan su presencia mediática mundial.