Tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, Omar Harfouch expresó en sus redes sociales que el resultado fue fraudulento.

Según el exjurado de esta edición del certamen, tenía pruebas que conformarían negocios beneficiosos entre la organización y Bernardo Bosch Hernández, padre de la ganadora.

Raúl Rocha se pronuncia respecto a las declaraciones de Omar Harfouch y lo desenmascara

Durante una conferencia de prensa por la victoria de Fátima Bosch, Raúl Rocha fue cuestionado por Omar Harfouch y los señalamientos en contra del resultado.

Momento en el que el presidente de Miss Universo se acercó a la reportera que lanzó la cuestión para mostrarle un chat de texto con el exjurado, mismo en el que se revela porqué fue removido de su cargo.

Omar Harfouch destapa que Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025 por negocios de su padre con el dueño. (Michelle Rojas/SDPNoticias)

Omar Harfouch iba a ser parte del panel de jueces de Miss Universo 2025; sin embargo, lo retiraron debido a que no sabía del proyecto filantrópico Beyond the Crown.

Siendo que este último es uno de los pilares del certamen internacional.

En los mensajes se alcanza a leer cómo Harfouch admite su desconocimiento del proyecto.

Por su lado, en sus declaraciones, no solo llamó a Fátima Bosch “falsa ganadora”, sino que aseguró haber renunciado a su cargo en Miss Universo tras, supuestamente, descubrir que el jurado ya había elegido a las primeras 30 semifinalistas.

Raúl Rocha finalizó sus declaraciones negando lo dicho por Omar Harfouch, asegurando que solo busca llamar la atención.