Luego de que Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025, muchos se han cuestionado quién es su papá Bernardo Bosch Hernández.

Bernardo Bosch Hernández es un ingeniero y director de Pemex, por lo que su nombre se ha hecho viral en las redes sociales.

Desde octubre de 2025, Bernardo Bosch se desempeña como subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad en Pemex.

¿Quién es Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex?

Bernardo Bosch Hernández es un ingeniero con más de 27 años de trayectoria en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex (Tomada de video )

Por lo que Bernardo Bosch Hernández es una figura destacada en el sector energético mexicano.

En diversas ocasiones, Fátima Bosch ha destacado el apoyo que tiene de su familia y el gran ejemplo que han sido para su carrera.

“Estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás” Fátima Bosch

¿Cuántos años Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex?

No se tiene información pública sobre la edad de Bernardo Bosch Hernández.

¿Quién es la esposa de Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex?

Bernardo Bosch Hernández se encuentra casado con Vanessa Fernández Balboa.

¿Qué signo zodiacal es Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex?

Al no tener información sobre la fecha de nacimiento de Bernardo Bosch Hernández, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex?

Bernardo Bosch Hernández tiene dos hijos: Bernardo y Fátima Bosch.

Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex (@fatimaboschfdz / Instagram )

¿Qué estudió Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex?

Bernardo Bosch Hernández es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Iberoamericana.

Además, cuenta con especialidad en:

Ingeniería Petrolera en AIPM

Habilidades gerenciales en ITAM

Programa de dirección de empresas en el Instituto Panamericano de la Alta dirección de empresas

Alta dirección de entidades públicas en el Instituto Nacional de la Administración Pública

Bernardo Bosch Hernández cuenta con una maestra en Administración con especialidad en finanzas en la Universidad del Valle de México.

¿En qué ha trabajado Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex?

Bernardo Bosch Hernández ha estado en el servicio público desde 1995 y en Pemex desde 1998.

A lo largo de su trayectoria, Bernardo Bosch Hernández ha ocupado cargos estratégicos en Pemex, convirtiéndose en una figura clave en áreas de exploración, producción, control de gestión y responsabilidad social.

Desde 2017 se desempeña como asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. Desde 2024 el cargo lo ocupa Néstor Martínez Romero.

En su cargo como asesor, Bernardo Bosch Hernández es responsable de supervisar áreas estratégicas, operativas y de enlace institucional de Pemex.

El 30 de octubre de 2025, Bernardo Bosch fue nombrado subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad en Pemex.

Nombramiento de Bernardo Bosch como subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad (Especial)

Bernardo Bosch Hernández recibió el Race Award de la Harvard Law School en 2018, en la categoría de Responsabilidad Social Gubernamental.

Esto por su liderazgo en la creación e implementación del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA).

Durante su trayectoria, Bernardo Bosch Hernández ha ocupado puestos como:

Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo (2016-2017).

Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social (2014-2016).

Gerente de Control de Gestión en Pemex Exploración y Producción (2009-2014).

Superintendente de Auditorías Internas en el Proyecto Cantarell (1998-2002), uno de los más relevantes en la historia petrolera del país.

Subgerente de normatividad y desarrollo (1995 – 1996)

Asesor en Puertos Mexicanos (1994 – 1995)

De acuerdo con su última declaración patrimonial, Bernardo Bosch Hernández tiene un ingreso anual neto de $ 3,206,453 pesos mexicanos.

Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex (Captura de pantalla )

En sus declaraciones patrimoniales, Bernardo Bosch Hernández detalló que cuenta con 5 ranchos, 2 terrenos, una casa y tres vehículos.

Bernardo Bosch Hernández enfrentó acusaciones de corrupción derivadas de las auditorías realizadas en el sexenio del AMLO, como resultado fue destituido e inhabilitación por 10 años.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la sanción impuesta el 28 de junio de 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP), al estimar que Bosch probó que el castigo no tenía un fundamento legal.

Tras el fallo del tribunal, su nombre ya no aparece en la página electrónica del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados.

Pemex felicita a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo 2025

A través de su cuenta de X, Pemex no dudo en felicitar a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo 2025.

En Pemex reconocieron el trabajo de la hija de su compañero Bernardo Bosch Hernández para ser coronada este año.