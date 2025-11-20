El Senado le envió un mensaje a Fátima Bosch antes de conocer a la gran ganadora de Miss Universo 2025.

A través de un video, integrantes del Senado de la República le mandaron todo el éxito a Fátima Bosch, representante de México en la edición 74 del Miss Universo.

Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la gran final de Miss Universo 2025 en Tailandia, donde se definirá a la gran ganadora.

El Senado envió un mensaje a Fátima Bosch antes de Miss Universo 2025 (@verocaminof / Instagram )

Fátima Bosch se ha convertido en una importante candidata a alzarse con la corona por lo que desde el Senado le mandaron un mensaje.

Portando playeras en alusión a Fátima Bosch y su participación en Miss Universo 2025, las integrantes del Senado recordaron que la nacida en Tabasco representará a México.

Con un gran deseo de que pueda hacer un gran papel, el Senado le deseo la mejor de las suertes a Fátima Bosch y es que se encuentran convencidos que puede alzarse con la corona del certamen internacional.

A Fátima Bosch le llegó el apoyo del Senado y no dudo en compartir el video en sus Instagram Stories.

El Senado envió un mensaje a Fátima Bosch antes de Miss Universo 2025 (@fatimaboschfdz / Instagram )

Fátima Bosch se emociona con el apoyo que ha recibido antes de la final de Miss Universo 2025

Sin embargo, el Senado no es el único que ha mostrado su apoyo a Fátima Bosch y es que la representante de México fue sorprendida por el comité que viajó a Tailandia para brindarle ánimos.

A horas de la final de Miss Universo 2025 se concentró una gran delegación de compatriotas que esperaron la llegada de Fátima Bosch al hotel sede Grand Richmond, en Muang, Nonthaburi para sorprenderla.

Junto con familiares y amigos de Fátima Bosch, estuvieron presentes fans que llenaron de color el recinto, la música de mariachi no podía faltar.

Fátima Bosch fue agasajada con abrazos, flores y canciones de su tierra, por lo que la modelo se mostró muy emocionada con el apoyo.

Después de convivir un rato con toda su porra y recargar energías de buena vibra, Fátima Bosch subió el elevador para dirigirse a su cuarto.