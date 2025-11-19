Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025 y compañera de Fátima Bosch, sufrió un caída durante el concurso preliminar del certamen.

La modelo jamaiquina desfilaba con un vestido de noche cuando cayó del escenario ante los espectadores; Gabrielle Henry fue sacada en camilla del lugar.

La candidata de Jamaica en Miss Universe 2025, fue sacada en camilla luego de caer al vacío durante la preliminar.



(🎥 meekiimodez/ IG ) pic.twitter.com/jr5IDtcGLa — Molusco (@Moluskein) November 19, 2025

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica? Se desconoce si Gabrielle Henry estará en la final

Tras la caída, Miss Jamaica fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, sede del concurso.

Por fortuna para Gabrielle Henry, no sufrió fracturas ni lesiones delicadas que puedan comprometer su salud.

Sin embargo, continúa bajo observación médica para que los médicos puedan garantizar su completa recuperación.

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025 (Instagram | @officialgabriellehenry)

Hasta el momento, Miss Universo 2025 no ha confirmado si Miss Jamaica continuará en la competencia .

Lo único que se ha dado a conocer además de que su salud es estable, es que la organización continúa al pendiente de la delegada y acompañando a su familia.

Desde las cuentas oficiales de Miss Universo Jamaica, los codirectores Mark McDermoth y Karl William lanzaron un comunicado tras el incidente.

En el escrito se confirmada el buen estado de salud de Gabrielle Henry y pedían apoyo a los fans, así como oraciones para la jamaiquina y su familia.

La gran final de Miss Universo 2025 tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre. Mientras tanto, se desconoce si Miss Jamaica ya fue dada de alta.