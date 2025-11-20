¿Fátima Bosch entre las semifinalistas de Miss Universo 2025? Filtración sacude el certamen a solo unas horas de la gran final.

Miss Universo 2025 ha sido una de las ediciones más turbulentas y ahora una filtración pone en duda la transparencia del certamen al darse a conocer la lista de semifinalistas.

Se filtra la lista de semifinalistas de Miss Universo 2025 que incluye a Fátima Bosch

Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la gran final de Miss Universo 2025, sine embargo se ha visto opacada por una filtración.

Y es que a través de la cuenta de X de La Tía Sandra se reveló las semifinalistas de Miss Universo 2025, ¿está incluida Fátima Bosch?

Esta es la lista de las concursantes que llegarán a la final de Miss Universo 2025, entre las que se encuentra la Miss México, Fátima Bosch:

  1. Bangladés: Tangia Methila (Voto del público)
  2. Belice: Isabella Zabaneh
  3. Bolivia: Yessica Hausermann
  4. Brasil: Gabriela Lacerda
  5. Canadá: Jaime VandenBerg
  6. Chile: Inna Moll
  7. China: Zhao Na
  8. Colombia: Vanessa Pulgarín
  9. Costa de Marfil: Olivia Yacé
  10. Cuba: Lina Luaces
  11. Dinamarca: Monique Sonne
  12. El Salvador: Giulia Zanoni
  13. Francia: Ève Gilles
  14. Guadalupe: Ophély Mézino
  15. Guatemala: Raschel Paz
  16. India: Manika Vishwakarma
  17. Indonesia: Sanly Liu
  18. Israel: Melanie Shiraz
  19. Malta: Julia Cluett
  20. México: Fátima Bosch
  21. Miss Universe Latina: Yamilex Hernández
  22. Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
  23. Palestina: Nadeen Ayoub
  24. Paraguay: Yanina Gómez
  25. Filipinas: Ahtisa Manalo
  26. Portugal: Camila Vitorino
  27. Puerto Rico: Zashely Alicea
  28. Tailandia: Praveenar Singh
  29. Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
  30. Estados Unidos: Audrey Eckert
  31. Vietnam: Hương Giang Nguyễn

Esta filtración ha generado un gran debate sobre el verdadero proceso de elección de las participantes.

Hasta ahora, MUO no ha negado ni confirmado el orden o la autenticidad de la lista.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch antes de la final de Miss Universo 2025?

Fátima Bosch alarmó a sus seguidores luego de que relató el accidente que sufrió antes de la final de Miss Universo 2025.

Y es que a través de un video relató que cuando llegó a la habitación del hotel asignado para las concursantes encontró pequeños fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo.

Aparentemente restos de algún objeto que se rompió y que el equipo de limpieza no pudo retirar por completo.

Al estar caminando descalza, uno de estos se le incrustó en la planta del pie.

Fátima Bosch relató que pudo extraer el vidrio con una pinza personal, aunque reconoció que podría haber quedado un fragmento dentro.

“Me clavé un pedacito de vidrio que según yo me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé, entonces yo creo que debe de haber un pedacito por ahí, pero ya como la carne se cerró obviamente yo no me voy a andar tocando ni me voy a andar abriendo”

Fátima Bosch

En su video, Fátima Bosch confesó que si tiene un gran dolor, pero a unas horas de la final de Miss Universo 2025 no tiene tiempo de ir al doctor.

“Me duele muchísimo cuando piso, pero ya ahorita no tengo tiempo de ir con un doctor ni nada, pero como me duele, lo más probable es que tenga un cosito por ahí y tengo moradito, que es una cosa de nada, pero sí me duele”

Fátima Bosch