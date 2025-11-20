¿Fátima Bosch entre las semifinalistas de Miss Universo 2025? Filtración sacude el certamen a solo unas horas de la gran final.

Miss Universo 2025 ha sido una de las ediciones más turbulentas y ahora una filtración pone en duda la transparencia del certamen al darse a conocer la lista de semifinalistas.

Se filtra la lista de semifinalistas de Miss Universo 2025 que incluye a Fátima Bosch

Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la gran final de Miss Universo 2025, sine embargo se ha visto opacada por una filtración.

➖ FILTRACIÓN EN MISS UNIVERSO: LISTA COMPLETA DE LAS 30 SEMIFINALISTAS #MissUniverse ➖



Venezuela estaría fuera de la selección



🇧🇩 Bangladesh (por voto del público)

🇧🇿 Belize

🇧🇴 Bolivia

🇧🇷 Brazil

🇨🇦 Canada

🇨🇱 Chile

🇨🇳 China

🇨🇴 Colombia

🇨🇮 Côte D’Ivoire

🇨🇺 Cuba

🇩🇰 Denmark

🇸🇻 El… pic.twitter.com/CgGDrGOdLB — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 20, 2025

Y es que a través de la cuenta de X de La Tía Sandra se reveló las semifinalistas de Miss Universo 2025, ¿está incluida Fátima Bosch?

Esta es la lista de las concursantes que llegarán a la final de Miss Universo 2025, entre las que se encuentra la Miss México, Fátima Bosch:

Bangladés: Tangia Methila (Voto del público) Belice: Isabella Zabaneh Bolivia: Yessica Hausermann Brasil: Gabriela Lacerda Canadá: Jaime VandenBerg Chile: Inna Moll China: Zhao Na Colombia: Vanessa Pulgarín Costa de Marfil: Olivia Yacé Cuba: Lina Luaces Dinamarca: Monique Sonne El Salvador: Giulia Zanoni Francia: Ève Gilles Guadalupe: Ophély Mézino Guatemala: Raschel Paz India: Manika Vishwakarma Indonesia: Sanly Liu Israel: Melanie Shiraz Malta: Julia Cluett México: Fátima Bosch Miss Universe Latina: Yamilex Hernández Países Bajos: Nathalie Mogbelzada Palestina: Nadeen Ayoub Paraguay: Yanina Gómez Filipinas: Ahtisa Manalo Portugal: Camila Vitorino Puerto Rico: Zashely Alicea Tailandia: Praveenar Singh Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson Estados Unidos: Audrey Eckert Vietnam: Hương Giang Nguyễn

Esta filtración ha generado un gran debate sobre el verdadero proceso de elección de las participantes.

Hasta ahora, MUO no ha negado ni confirmado el orden o la autenticidad de la lista.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch antes de la final de Miss Universo 2025?

Fátima Bosch alarmó a sus seguidores luego de que relató el accidente que sufrió antes de la final de Miss Universo 2025.

Y es que a través de un video relató que cuando llegó a la habitación del hotel asignado para las concursantes encontró pequeños fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo.

Aparentemente restos de algún objeto que se rompió y que el equipo de limpieza no pudo retirar por completo.

Al estar caminando descalza, uno de estos se le incrustó en la planta del pie.

Fátima Bosch relató que pudo extraer el vidrio con una pinza personal, aunque reconoció que podría haber quedado un fragmento dentro.

“Me clavé un pedacito de vidrio que según yo me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé, entonces yo creo que debe de haber un pedacito por ahí, pero ya como la carne se cerró obviamente yo no me voy a andar tocando ni me voy a andar abriendo” Fátima Bosch

En su video, Fátima Bosch confesó que si tiene un gran dolor, pero a unas horas de la final de Miss Universo 2025 no tiene tiempo de ir al doctor.

“Me duele muchísimo cuando piso, pero ya ahorita no tengo tiempo de ir con un doctor ni nada, pero como me duele, lo más probable es que tenga un cosito por ahí y tengo moradito, que es una cosa de nada, pero sí me duele” Fátima Bosch