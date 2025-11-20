¿Fátima Bosch entre las semifinalistas de Miss Universo 2025? Filtración sacude el certamen a solo unas horas de la gran final.
Miss Universo 2025 ha sido una de las ediciones más turbulentas y ahora una filtración pone en duda la transparencia del certamen al darse a conocer la lista de semifinalistas.
Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la gran final de Miss Universo 2025, sine embargo se ha visto opacada por una filtración.
Y es que a través de la cuenta de X de La Tía Sandra se reveló las semifinalistas de Miss Universo 2025, ¿está incluida Fátima Bosch?
Esta es la lista de las concursantes que llegarán a la final de Miss Universo 2025, entre las que se encuentra la Miss México, Fátima Bosch:
- Bangladés: Tangia Methila (Voto del público)
- Belice: Isabella Zabaneh
- Bolivia: Yessica Hausermann
- Brasil: Gabriela Lacerda
- Canadá: Jaime VandenBerg
- Chile: Inna Moll
- China: Zhao Na
- Colombia: Vanessa Pulgarín
- Costa de Marfil: Olivia Yacé
- Cuba: Lina Luaces
- Dinamarca: Monique Sonne
- El Salvador: Giulia Zanoni
- Francia: Ève Gilles
- Guadalupe: Ophély Mézino
- Guatemala: Raschel Paz
- India: Manika Vishwakarma
- Indonesia: Sanly Liu
- Israel: Melanie Shiraz
- Malta: Julia Cluett
- México: Fátima Bosch
- Miss Universe Latina: Yamilex Hernández
- Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
- Palestina: Nadeen Ayoub
- Paraguay: Yanina Gómez
- Filipinas: Ahtisa Manalo
- Portugal: Camila Vitorino
- Puerto Rico: Zashely Alicea
- Tailandia: Praveenar Singh
- Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
- Estados Unidos: Audrey Eckert
- Vietnam: Hương Giang Nguyễn
Esta filtración ha generado un gran debate sobre el verdadero proceso de elección de las participantes.
Hasta ahora, MUO no ha negado ni confirmado el orden o la autenticidad de la lista.
¿Qué le pasó a Fátima Bosch antes de la final de Miss Universo 2025?
Fátima Bosch alarmó a sus seguidores luego de que relató el accidente que sufrió antes de la final de Miss Universo 2025.
Y es que a través de un video relató que cuando llegó a la habitación del hotel asignado para las concursantes encontró pequeños fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo.
Aparentemente restos de algún objeto que se rompió y que el equipo de limpieza no pudo retirar por completo.
Al estar caminando descalza, uno de estos se le incrustó en la planta del pie.
Fátima Bosch relató que pudo extraer el vidrio con una pinza personal, aunque reconoció que podría haber quedado un fragmento dentro.
“Me clavé un pedacito de vidrio que según yo me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé, entonces yo creo que debe de haber un pedacito por ahí, pero ya como la carne se cerró obviamente yo no me voy a andar tocando ni me voy a andar abriendo”Fátima Bosch
En su video, Fátima Bosch confesó que si tiene un gran dolor, pero a unas horas de la final de Miss Universo 2025 no tiene tiempo de ir al doctor.
“Me duele muchísimo cuando piso, pero ya ahorita no tengo tiempo de ir con un doctor ni nada, pero como me duele, lo más probable es que tenga un cosito por ahí y tengo moradito, que es una cosa de nada, pero sí me duele”Fátima Bosch