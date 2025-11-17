Omar Harfouch es compositor y millonario libanés que causa revuelo tras lograr que Raul Rocha y Nawat Itsaragrisil hicieran las paces, previo a la final de Miss Universo 2025.

Pero ¿quién es Omar Harfouch? Acá te contamos lo que sabemos del compositor y millonario libanés.

¿Quién es Omar Harfouch, compositor y millonario libanés?

Omar Harfouch es un compositor y millonario libanés que nació el 20 de abril de 1969 en Trípoli, Líbano.

También se le conoce a Omar Harfouch como pianista, activista y empresario; así como por ser uno de los jurados del certamen Miss Universo 2025.

¿Qué edad tiene Omar Harfouch?

Omar Harfouch tiene 56 años de edad.

¿Quién es Omar Harfouch? Compositor y millonario libanés (Especial )

¿Quién es la pareja de Omar Harfouch, compositor y millonario libanés?

Omar Harfouch está casado actualmente con la modelo y editora de moda Yulia Harfouch de 35 años de edad.

¿De qué signo zodiacal es Omar Harfouch?

El compositor y millonario libanés, Omar Harfouch ​​pertenece al signo de Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Omar Harfouch, compositor y millonario libanés?

Omar Harfouch, el compositor y millonario libanés tiene dos hijas:

Najwa Harfouch -se desconoce su edad- Gustavia Harfouch -se desconoce su edad-

¿Qué estudió Omar Harfouch?

Omar Harfouch estudió música clásica en Ucrania. Sus estudios se especializaron en piano en la Academia Musical Glinka de Dnipropetrovsk.

¿En qué ha trabajado Omar Harfouch, compositor y millonario libanés?

Omar Harfouch se ha desarrollado principalmente como músico, además de empresario y filántropo.

En la música Omar Harfouch se ha presentado en:

La Ópera de Dubái

El Parlamento Europeo

El Théâtre des Champs-Élysées

La Biblioteca Apostólica Vaticana

Mientras que en su fase de empresario Omar Harfouch es cofundador de HDFashion & LifeStyle junto a su esposa.

Actualmente Omar Harfouch es jurado de Miss Universo y compuso la canción oficial del certamen, “Beauty Will Save the World”.

Raul Rocha y Nawat Itsaragrisil hacen las paces gracias a Omar Harfouch

Omar Harfouch ha logrado la reconciliación de Raul Rocha y Nawat Itsaragrisil previo al certamen de Miss Universo 2025.

Luego de que los directivos de Miss Universo se reconciliaron gracias a Omar Harfouch en una reunión para aclarar los malentendidos en torno a Miss Universo 2025 generaron en Raul Rocha y Nawat Itsaragrisil por el enfrentamiento con Fátima Bosch.

Pese a que se desconoce lo que conversaron, en video se les pudo ver a Raul Rocha y Nawat Itsaragrisil conviviendo de manera amable y en compañía de Omar Harfouch.

Por lo que la final del certamen de Miss Universo 2025 se llevará a cabo de manera tranquila el viernes 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, Tailandia.