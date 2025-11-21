Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025 y dejó un claro mensaje tras su victoria celebrada en la Arena Impact de Bangkok en Tailandia.

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”. Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Oficialmente, Fátima Bosch de 26 años de edad, fue coronada en Miss Universo 2025 como ganadora, convirtiéndose en la número 74 en llevarse el reconocimiento.

Esto dijo Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

Fátima Bosch fue elegida como la ganadora de Miss Universo 2025 dejando un mensaje en sus redes sociales tras su coronación.

A través de Instagram, Fátima Bosch compartió algunas fotografías del momento de su coronación dejando su agradecimiento a Dios por lo que le dio.

Asimismo, dejó ver su ideología religiosa, así como su creencia de que la envidia no podía detenerla en Miss Universo 2025.

Fátima Bosch se pronuncia tras ganar Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Fátima Bosch dio a México su cuarta corona de Miss Universo

Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025 llevando a México la cuarta corona para el país.

Estas son las cuatro reinas mexicanas que han sido coronadas en Miss Universo: