La inesperada participación de un empleado del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) en Miss Universo 2025 ha generado gran polémica.

Se trata nada más y nada menos que de Tincho de la Cruz Paz, quien en sus redes sociales ha mostrado parte de su viaje a Tailandia para ser parte del Miss Universo 2025.

El nombre de Tincho de la Cruz Paz se viralizó de las redes sociales luego de que el periodista Jorge García Orozco cuestionó su viaje a Tailandia por el Miss Universo 2025.

Tincho de la Cruz Paz (@jorgegogdl / X )

El periodista cree que un empleado del Instituto para devolver al pueblo lo robado no tendría que ser parte de la delegación tabasqueña que acudió al Miss Universo 2025.

Y es que reveló que Tincho de la Cruz Paz gana 162 mil pesos en el Instituto para devolver al pueblo lo robado, por lo que no tendría que estar trabajando y no estar en Tailandia.

La declaración de Tincho de la Cruz Paz en INDEP sufrió una modificación el 8 mayo de este año, ya que la fecha de inicio fue del 7 de enero de este año.

En hay un aumento de su remuneración mensual neto de 453,090 a 3,277,828.

Además también se ve reflejado un aumento en sus ingresos no considerados anteriormente de 337,034 a 3,036,222.

Tincho de la Cruz Paz aseguró que no se encuentra de vacaciones en Miss Universo 2025 sino trabajando

Sin referirse a la polémica, Tincho de la Cruz Paz aseguró que no se encuentra de vacaciones en Tailandia sino trabajando.

Tincho de la Cruz Paz señaló que está apoyando a la familia de Fátima Bosch en todo lo que necesiten durante su estancia en Tailandia por la final de Miss Universo 2025.

Cabe recordar que cuando Fátima Bosch ganó en Tabasco, Tincho de la Cruz Paz era el coordinador de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco.

Además de que Tincho de la Cruz Paz siempre ha mostrado una relación cercana con Fátima Bosch.

A través de las redes sociales, Tincho de la Cruz Paz ha compartido que ha compartido varios momentos importantes con Fátima Bosch, por lo que no podía faltar en esta ocasión.