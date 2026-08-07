El viernes 7 de agosto de 2026, se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta con la que Abelardo de la Espriella asumió su cargo como presidente de Colombia.

En la ceremonia de investidura que se celebró en un auditorio de la Universidad de Cali, el abogado de ultraderecha rindió juramento para la presidencia en el periodo 2026-2030.

Asimismo, el acto contó con la presencia de diversas figuras de la política regional, entre los que destacaron personalidades afines al perfil conservador de Abalerdo de la Espriella en América Latina.

Toma de protesta de Abelardo de la Espriella (LUIS ACOSTA / AFP)

Abelardo de la Espriella tomó protesta como presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella tomó protesta como presidente de Colombia durante los actos oficiales que se celebraron en la ciudad de Cali, durante la jornada constitucional del 7 de agosto.

La ceremonia se efectuó en la Arena USC, con lo que se rompió la costumbre centenaria de celebrar el traspaso del poder ejecutivo en la tradicional Plaza de Bolívar.

Durante la sesión solemne del Congreso de la República, Abelardo de la Espriella pronunció el juramento de ley ante los congresistas y recibió formalmente la banda de investidura.

Toma de protesta de Abelardo de la Espriella (LUIS ACOSTA / AFP)

Luego de ello, en su primer discurso gubernamental, el presidente de Colombia expuso los ejes prioritarios en materia de seguridad, desarrollo económico e instituciones públicas.

Tras lo anterior, el acto de toma de protesta en la ciudad de Cali concluyó con los honores militares correspondientes, para iniciar de manera oficial el nuevo periodo de gobierno en Colombia.

Cabe destacar que mientras se ejecutó la toma de protesta, diversos grupos de manifestantes organizaron movilizaciones y plantones en ciudades principales como Bogotá y Barranquilla.

Los invitados presentes en la toma de protesta de Abelardo de la Espriella

La toma de protesta de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, contó con la asistencia de destacados invitados internacionales como mandatarios de la región, expresidentes e integrantes del ámbito deportivo mundial:

Sin embargo, algunas otras figuras como el presidente de Brasil, Lula da Silva, el presidente saliente, Gustavo Petro y la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declinaron acudir a la ceremonia.

Habrá representante de Sheinbaum en toma de protesta de Abelardo de la Espriella. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Ante ello, en el caso de los presidentes de Brasil y México, optaron por enviar a representantes diplomáticos, por lo que Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE, estuvo presente en al acto.