Atlas vs Pachuca se miden en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 7 de agosto a las 19:06 horas por FOX y Tubi.
- Partido: Atlas vs Pachuca
- Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: FOX y Tubi
Atlas vs Pachuca Femenil: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026?
El viernes 7 de agosto de 2026 inicia la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlas vs Pachuca.
Atlas vs Pachuca Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026?
El partido Atlas vs Pachuca será transmitido por las plataformas FOX y Tubi.
- Partido: Atlas vs Pachuca
- Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: FOX y Tubi
¿Cómo quedaron Atlas y Pachuca en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?
Atlas y Pachuca perdieron sus respectivos partidos en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
Cruz Azul superó 3-1 al Atlas, mientras que el FC Juárez le quitó los tres puntos a las Tuzas con marcado de 1-0.