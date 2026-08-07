Atlas vs Pachuca se miden en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 7 de agosto a las 19:06 horas por FOX y Tubi.

Partido: Atlas vs Pachuca

Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: FOX y Tubi

Atlas vs Pachuca Femenil: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026?

El viernes 7 de agosto de 2026 inicia la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlas vs Pachuca.

Atlas vs Pachuca Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026?

El partido Atlas vs Pachuca será transmitido por las plataformas FOX y Tubi.

Partido: Atlas vs Pachuca

Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: FOX y Tubi

¿Cómo quedaron Atlas y Pachuca en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?

Atlas y Pachuca perdieron sus respectivos partidos en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Cruz Azul superó 3-1 al Atlas, mientras que el FC Juárez le quitó los tres puntos a las Tuzas con marcado de 1-0.