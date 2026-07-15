Te contamos quién es José Raúl Mulino, actual presidente de Panamá.

Asumió el cargo desde el pasado 1 de julio 2024 tras ganar las elecciones como candidato del partido conservador Realizando Metas.

¿Quién es José Raúl Mulino?

José Raúl Mulino Quintero es un abogado, diplomático y político panameño.

Ocupa actualmente el cargo de Presidente de la República de Panamá hasta el 2029.

Su padre es el político José Mulino Rovira; su madre la empresaria Nelly Quintero de Mulino.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá (@joseraulmulino / Instagram)

¿Cuántos años tiene José Raúl Mulino?

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino tiene 67 años de edad. Nació el 13 de junio de 1959 en la ciudad de David, de la provincia de Chiriquí.

¿Quién es la esposa de José Raúl Mulino?

José Raúl Mulino está casado con Maricel Cohen. La pareja contrajo nupcias en 1985.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá (@joseraulmulino / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es José Raúl Mulino?

Por su fecha de nacimiento, José Raúl Mulino pertenece al signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene José Raúl Mulino?

José Raúl Mulino tiene cuatros hijos: José Raúl Jr., Monique Alexandra, Alexandra Victoria y Verónica Isabel.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá (@joseraulmulino / Instagram)

¿Qué estudió José Raúl Mulino?

José Raúl Mulino cursó la licenciatura en Derecho Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) de Panamá; se graduó en 1982.

Posteriormente, conseguiría la maestría en Derecho Marítimo en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá (@joseraulmulino / Instagram)

¿En qué ha trabajado José Raúl Mulino?

La carrera profesional de José Raúl Mulino comenzó tras graduarse de la maestría. Consiguiendo experiencia en el sector marítimo internacional representando a empresas navieras y bancos de Europa y Asia.

En 1988 se convertiría en socio fundador del bufete Fábrega, Molino y Mulino, donde estaría hasta 2015.

José Raúl Mulino se convirtió en representante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

También sería parte de la Cruzada Civilista Nacional y jugaría un rol clave en la oposición al régimen de Manuel Antonio Noriega.

Como político, comenzaría en el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores en 1990, y en 1993 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores.

Entre 1994 se desempeñaría como magistrado suplente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Durante el gobierno de Ricardo Martinelli sería nombrado ministro de Gobierno y Justicia en 2009.

En 2010, ministro de Seguridad Pública, cargo en el que estaría hasta el 2014.

Hacia 2018, José Raúl Mulino fue precandidato presidencial del Partido Cambio Democrático.

No obstante, su candidatura sería oficial en 2024 con el partido Realizando Metas, asumiendo la presidencia de Panamá.