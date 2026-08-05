La toma de protesta de Abelardo de la Espriella será el viernes 7 de agosto de 2026, pero Claudia Sheinbaum ya anteló que no asistirá al evento que le dará la presidencia de Colombia.

La presidenta brindó su felicitación a Abelardo de la Espriella cuando fue anunciado presidente electo de Colombia, y aseguró una buena relación con el país latinoamericano.

Un representante de México irá a la toma de protesta de Abelardo de la Espriella en Colombia

Abelardo de la Espriella fue anunciado presidente electo el 24 de junio de 2026 tras la segunda vuelta en las elecciones de Colombia, por lo que su toma de protesta será el 7 de agosto en la Arena USC.

Aunque este hecho llevará a la presencia de varios presidentes y figuras representativas a Colombia, por la toma de protesta, Claudia Sheinbaum dijo que ella no iría personalmente.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia 2026 (Fernando Vergara / AP Photo / AP Photo/Fernando Vergara)

La presidenta compartió que México sí estará presente, pero con un representante que aún no está determinado.

“Va a ir alguien del gobierno, todavía no tenemos determinado quién va a estar ahí, pero habrá alguna representación”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Desde que el alcalde de Cali adelantó la presencia de “delegaciones de alto nivel” en la toma de protesta de Abelardo de la Espriella, no mencionó la asistencia de Sheinbaum a Colombia.

Aunque Abelardo de la Espriella se ha pronunciado en contra de la izquierda política en algunos países de Latinoamérica, Sheinbaum dijo respetar su presidenta por Colombia, pese a que sus ideales políticos son contrarios.

La presidenta de México también tuvo que hacer otra intervención sobre Colombia, cuando pronunció que Abelardo de la Espriella debía “encargarse de su parte” sobre el narcotráfico, luego del señalamiento que hizo sobre “objetivo militar” contra los cárteles mexicanos, defendiendo así la soberanía nacional.