Tras anunciar su salida de MVS luego de 16 años, el periodista Luis Cárdenas agradeció públicamente la oferta de trabajo que le hizo Ricardo Salinas Pliego para integrarse a TV Azteca.

“Si te parece, hablamos pronto” Luis Cárdenas, periodista

En un mensaje en X, Luis Cárdenas calificó la invitación como “generosa” y aseguró que hablará con Ricardo Salinas Pliego del tema muy pronto, destacando que valora la intención de defender la libertad en tiempos “oscuros para la democracia”.

El empresario de 70 años de edad respondió con entusiasmo a Luis Cárdenas y adelantó que espera verlo pronto en TV Azteca.

Luis Cárdenas agradece oferta de trabajo de Ricardo Salinas Pliego

Luego de 16 años trabajando para la empresa de medios de comunicación MVS, el periodista Luis Cárdenas renunció el viernes 7 de agosto su espacio como titular del noticiario matutino.

Al darse a conocer la salida del comunicador, el empresario propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, compartió un mensaje en redes sociales con el que le ofreció trabajo en su televisora.

Ante la invitación que recibió, Luis Cárdenas respondió en la misma plataforma al señalar que podrán hablar pronto del tema, además de que le agradeció al empresario por el ofrecimiento.

Luis Cárdenas responde a la oferta de trabajo Salinas Pliego (@LuisCardenasMx/X)

En el mensaje de X, el periodista destacó que la oferta de trabajo que le hizo Ricardo Salinas Pliego es muy generosa, debido a lo cual aseveró que valora mucho que se le haya planteado.

En especial cuando dijo, la intención de invitarlo a sumarse a las filas de TV Azteca es la de “defender la libertad” sin que se impongan cortapisas durante tiempos que dijo, son “oscuros para la democracia”.

Ricardo Salinas Pliego espera ver pronto a Luis Cárdenas

Al recibir una respuesta de Luis Cárdenas con la que el periodista abrió la posibilidad a que e integre a su televisora, Ricardo Salinas Pliego compartió el entusiasmo por lo que podría ocurrir.

Lo anterior debido a que ante la contestación que le hizo el comunicador a su oferta de trabajo en TV Azteca, el empresario compartió un nuevo mensaje en X en el que dijo que verá pronto a Luis Cárdenas.

Ricardo Salinas Pliego responde a Luis Cárdenas (@RicardoBSalinas/X)

Cabe destacar que al confirmar su salida de MVS, el periodista aseguró que deja la empresa en términos cordiales, sin embargo, no explicó los motivos por los que se separa de su espacio.