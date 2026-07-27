El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que hará una profunda reestructuración de la política exterior, que incluye el cierre de 14 embajadas, entre ellas, Cuba y Nicaragua.

De acuerdo con Abelardo de la Espriella, el cierre de 14 embajadas y la ruptura de relaciones con varios países ayudará a reducir el gasto público y redefinir las prioridades diplomáticas de Colombia.

Abelardo de la Espriella anuncia cierre de 14 embajadas por reestructuración diplomática

A días de que Abelardo de la Espriella tome posesión como presidente de Colombia, anunció el cierre de 14 embajadas, además de 15 consulados y otros cambios en la política exterior.

Abelardo de la Espriella anuncia cierre de 14 embajadas por reestructuración diplomática (Juan BARRETO / AFP / AFP)

De la Espriella afirmó que su administración no mantendrá relaciones con gobiernos que considera “tiranías”, por lo que reiteró la ruptura con Cuba y Nicaragua, así como el cierre de sus embajadas.

En total, las 14 embajadas que cerrarán son:

Cuba Nicaragua Senegal Etiopía Haití Barbados República Checa Rumanía Argelia Azerbaiyán Ghana Hungría Malasia Sudáfrica

Abelardo de la Espriella dijo que la atención en esas naciones continuará con representaciones concurrentes desde otras embajadas, por lo que, salvo en Cuba y Nicaragua, no implicará la ruptura de relaciones bilaterales.

Además de este cierre y ruptura de relaciones, Abelardo de la Espriella señaló que Colombia cancelará la apertura de una embajada en Palestina y reabrirá la representación colombiana en Israel.

Con el fin de reducir gastos en diplomacia, Colombia unificará las embajadas ante Francia y la Unesco, así como las representaciones en Italia y la FAO. También prevé el cierre de 15 consulados, que aún no se han dado a conocer.