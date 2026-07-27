El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que hará una profunda reestructuración de la política exterior, que incluye el cierre de 14 embajadas, entre ellas, Cuba y Nicaragua.
De acuerdo con Abelardo de la Espriella, el cierre de 14 embajadas y la ruptura de relaciones con varios países ayudará a reducir el gasto público y redefinir las prioridades diplomáticas de Colombia.
Abelardo de la Espriella anuncia cierre de 14 embajadas por reestructuración diplomática
A días de que Abelardo de la Espriella tome posesión como presidente de Colombia, anunció el cierre de 14 embajadas, además de 15 consulados y otros cambios en la política exterior.
De la Espriella afirmó que su administración no mantendrá relaciones con gobiernos que considera “tiranías”, por lo que reiteró la ruptura con Cuba y Nicaragua, así como el cierre de sus embajadas.
En total, las 14 embajadas que cerrarán son:
- Cuba
- Nicaragua
- Senegal
- Etiopía
- Haití
- Barbados
- República Checa
- Rumanía
- Argelia
- Azerbaiyán
- Ghana
- Hungría
- Malasia
- Sudáfrica
Abelardo de la Espriella dijo que la atención en esas naciones continuará con representaciones concurrentes desde otras embajadas, por lo que, salvo en Cuba y Nicaragua, no implicará la ruptura de relaciones bilaterales.
Además de este cierre y ruptura de relaciones, Abelardo de la Espriella señaló que Colombia cancelará la apertura de una embajada en Palestina y reabrirá la representación colombiana en Israel.
Con el fin de reducir gastos en diplomacia, Colombia unificará las embajadas ante Francia y la Unesco, así como las representaciones en Italia y la FAO. También prevé el cierre de 15 consulados, que aún no se han dado a conocer.