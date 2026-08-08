El cantante Ni-Ki de ENHYPEN lanzó una crítica que habría desatado el acoso contra la creadora de contenido japonesa, Mina Chan.

Tras el asedio digital, la influencer se quitó la vida el pasado 5 de agosto en su residencia de Yongsan, Seúl, durante una transmisión en vivo de TikTok.

La policía se trasladó al lugar del incidente y encontró el cuerpo de Mina Chan tras recibir un aviso de un conocido de la creadora de contenido.

¿Qué dijo Ni-Ki de ENHYPEN? Su crítica habría provocado acoso contra Mina Chan

De acuerdo con reportes preliminares, la muerte de Mina Chan presuntamente habría sido provocada por acoso digital.

La polémica se generó a finales de julio, cuando Ni-ki de ENHYPEN criticó en un directo a los seguidores que buscan llamar de forma excesiva la atención durante los conciertos de la agrupación.

La crítica de Ni-Ki de ENHYPEN que habría desatado el acoso contra Mina Chan (Especial)

Pese a que el cantante no dio nombres ni señaló a Mina Chan, su fandom asumió que se trataba de ella y comenzó a atacarla.

Micha Chan asistió a un concierto de ENHYPEN en Estados Unidos e intentó entregar un ramo de flores a Sunoo para que se lo diera a Ni-Ki.

Sus acciones generaron una campaña de odio y aunque Mina Chan se disculpó en una transmisión en vivo en su canal de YouTube, el linchamiento digital no se detuvo.

La joven influencer acumulaba 80 mil seguidores en TikTok y era administradora de una cuenta de fans de Ni-Ki de ENHYPEN.

La crítica de Ni-Ki de ENHYPEN que habría desatado el acoso contra Mina Chan (Especial)

Tras la muerte de Mina Chan, la policía de Yongsan investiga la causa y las circunstancias que la rodean.

En redes sociales comenzó a circular una supuesta disculpa de Ni-Ki. No obstante, ni el cantante ni el sello discográfico BELIFT LAB han emitido una declaración al respecto.