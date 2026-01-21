Alejandro Domínguez es un dirigente deportivo paraguayo que desde 2016 preside la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), organismo que encabeza tras una de las crisis más profundas en su historia. Continúa leyendo para conocer más acerca del dirigente deportivo.

¿Quién es Alejandro Domínguez?

Alejandro Guillermo Domínguez Wilson-Smith es un dirigente deportivo paraguayo, actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) desde el 2016. Su gestión ha estado marcada por reformas institucionales, transparencia financiera y la modernización de los torneos continentales tras la crisis que vivió el organismo a mediados de la década pasada.

¿Qué edad tiene Alejandro Domínguez?

Alejandro Domínguez nació el 25 de enero de 1972 en Asunción, Paraguay, por lo que actualmente tiene 53 años.

¿Alejandro Domínguez tiene esposa?

Sí, Alejandro Domínguez sí está casado con María Mercedes Pérez; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL (Ig: @alejandrodominguezws)

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Domínguez?

Al haber nacido el 25 de enero, Alejandro Domínguez es Acuario, signo que se caracteriza por su innovación, independencia y mentalidad futurista.

¿Alejandro Domínguez tiene hijos?

Sí, Alejandro Domínguez tiene 3 hijos; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida personal, pues ha decidido mantenerla lejos del foco mediático.

¿Qué estudió Alejandro Domínguez?

Alejandro Domínguez cuenta con formación en áreas empresariales y de gestión, vinculadas a la administración y los negocios, lo que ha respaldado su perfil como dirigente y ejecutivo deportivo.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL (Ig: @alejandrodominguezws)

¿En qué ha trabajado Alejandro Domínguez?

La trayectoria de Alejandro Domínguez se ha enfocado en la vida deportiva; sin embargo, antes de entrar al medio se desempeñó como empresario en Paraguay. Más tarde empezó a desempeñar cargos como: