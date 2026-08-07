El asesinato de César Gastélum provocó que autoridades de Culiacán reforzaran la seguridad en el sector Tres Ríos, lugar donde asesinaron al influencer el pasado 4 de agosto.

Jonathan Macedo Martínez, director operativo Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, confirmó que se reforzó la presencia y los recorridos de la policía municipal en esta zona.

Hasta el momento, no han detenido a los autores intelectuales y materiales del homicidio de César Gastélum.

Refuerzan seguridad en Culiacán tras el homicidio de César Gastélum

César Gastélum fue asesinado el pasado 4 de agosto cerca de un KFC ubicado en el sector Tres Ríos, zona que sigue resguardada por la policía municipal.

Jonathan Macedo Martínez confirmó que policías municipales recorren la zona constantemente y ponen especial atención a motociclistas, ya que los responsables de la muerte de César Gastélum viajaban a bordo de este tipo de vehículos.

César Gastélum (Especial)

Los policías municipales se fijan en motocicletas que no cuentan con placas o que no cumplen con el reglamento de tránsito en zonas de Tres Ríos, Centro y otras pareas de Culiacán, Sinaloa.

Sin detenidos por el homicidio de César Gastélum en Culiacán

Han transcurrido 3 días de la muerte de César Gastélum y las autoridades no han reportado detenidos por los hechos o revelado el móvil del homicidio.

César Gastélum fue atacado por dos hombres a bordo de una motocicleta mientras el influencer realizaba una transmisión en vivo.

El video del en vivo muestra que los dos sujetos que lo atacaron vigilaban la zona y pasaron dos veces por el lugar.

César Gástelum, influencer. (Instagram/cesargastelum_57)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad investiga el homicidio de César Gastélum y pidió detener a los autores materiales, así como intelectuales.

La Fiscalía de Sinaloa cuenta con los videos de la transmisión y las cámaras de seguridad de la zona para iniciar a trazar una línea de investigación.

César Gastélum fue velado en una funeraria en Culiacán y se sabe que sus restos serán sepultados en Guamúchil.