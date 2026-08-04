El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistirá a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella el próximo viernes 7 de agosto, día en el que asumirá el cargo de jefe de Estado de Colombia.

La juramentación de Abelardo de la Espriella tendrá como sede la Arena USC, en la Universidad Santiago de Cali, marcando la primera vez en la historia reciente de Colombia que se realiza fuera de Bogotá.

Abelardo de la Espriella contará con presencia de Gianni Infantino en su ceremonia de posesión

Alejandro Eder, alcalde de Cali, confirmó que la ciudad espera la presencia de 10 delegaciones internacionales para la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella, entre ellas, la de Gianni Infantino.

Abelardo de la Espriella contará con presencia de Gianni Infantino en su ceremonia de posesión (Ivan Valencia / AP Photo/Ivan Valencia)

La asistencia de Gianni Infantino se produce en un momento de especial atención sobre su gestión al frente de la FIFA, pues se han desatado cuestionamientos sobre la comercialización de la Copa del Mundo.

Además de Gianni Infantino, la posesión de Abelardo de la Espriella contará con la presencia de mandatarios y representantes de varios países como:

Abelardo de la Espriella señaló que la decisión de realizar la ceremonia en Cali busca enviar un mensaje de descentralización del poder y acercar las instituciones a distintas regiones de Colombia.

De la Espriella ya había adelantado que el evento sería austero, aunque contará con una amplia representación internacional, convirtiéndose en uno de los eventos políticos más relevantes del año en Colombia.

La confirmación de Gianni Infantino añade un componente deportivo de alto perfil a la investidura presidencial y refuerza el interés internacional que ha despertado la ceremonia de posesión.