Lucas A. Vignale, director y guionista argentino, se consolidó como una de las voces emergentes más prometedoras del cine independiente y la producción audiovisual en Latinoamérica.

Reconocido por su estilo innovador y colaboraciones con artistas como Duki, Bizarrap y J Balvin, también incursionó en el cine con proyectos como La Pasión (2024) y El tren fruvial (2026).

Su carrera, marcada por la creatividad y la experimentación visual, se vio truncada el 14 de junio de 2026, cuando murió en un accidente aéreo en Brasil.

¿Quién fue Lucas Vignale?

Lucas A. Vignale fue un director y guionista argentino especializado en cine independiente, videoclips y contenidos digitales.

Su trabajo destacó por combinar narrativas cinematográficas con propuestas visuales innovadoras, lo que le permitió colaborar con figuras de gran relevancia en la escena musical latinoamericana. Durante sus últimos años de carrera logró posicionarse como uno de los realizadores emergentes más prometedores de Argentina.

Lucas A. Vignale, el director y guionista argentino que trabajó con Duki, Bizarrap y Gaspi. (Redes Sociales)

¿Qué edad tenía Lucas Vignale?

Lucas A. Vignale nació el 23 de septiembre de 1997 en Buenos Aires, Argentina.

Falleció el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, a los 28 años de edad.

¿Lucas Vignale tenía pareja?

No existe información pública verificada sobre la vida sentimental de Lucas Vignale.

Las fuentes periodísticas y perfiles profesionales disponibles se enfocan principalmente en su trayectoria artística y no ofrecen detalles sobre una posible pareja.

¿Qué signo zodiacal era Lucas Vignale?

Por haber nacido el 23 de septiembre, Lucas Vignale pertenecía al signo zodiacal Libra.

Libra es un signo del elemento aire, asociado con la creatividad, el equilibrio, la sensibilidad artística y la capacidad para trabajar en colaboración con otras personas.

¿Lucas Vignale tenía hijos?

No se encontró información pública que confirme que Lucas Vignale tuviera hijos.

¿Qué estudió Lucas Vignale?

Aunque no se conocen públicamente los detalles de una licenciatura o posgrado específico, Lucas Vignale desarrolló su formación en el ámbito de la dirección audiovisual y la producción cinematográfica.

¿En qué trabajó Lucas Vignale?

Lucas Vignale fue reconocido por su trabajo como director audiovisual y cineasta, participando en proyectos vinculados con la música urbana, el cine independiente y la creación de contenido digital.