Aaron Mercury, influencer y cantante, compartió un emotivo mensaje en Instagram tras la muerte de Oliver Tree, ocurrida el 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo en Brasil.

“Para mi hermano Oliver: Lo único que tengo que decirte es Gracias, por qué me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño. Fuiste parte de los mejores días de mi vida” Aaron Mercury

Con lágrimas y evidente conmoción, recordó al músico estadounidense Oliver Tree como un hermano y agradeció haber cumplido su sueño de presentarse en Supernova: Génesis gracias a él.

Aaron Mercury difundió fotos y videos de su convivencia, destacando la conexión que tuvieron en poco tiempo y la pureza del alma de Oliver Tree, a quien dijo extrañará profundamente.

Aaron Mercury lamenta la muerte de Oliver Tree con un conmovedor mensaje

Tras confirmarse la muerte de Oliver Tree, Aaron Mercury compartió un mensaje con fotos y videos junto al cantante.

Aaron Mercury agradeció a Oliver Tree por ayudarlo a cumplir su sueño en Supernova: Génesis y aseguró que convivir con él había sido de los mejores días de su vida.

“En poco tiempo te volviste un gran hermano a veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara” Aaron Mercury

Aaron Mercury se despide de Oliver Tree (Instagram/@aaronmercury)

El influencer aseguró que Oliver Tree era como un hermano y que en poco tiempo había tenido una gran conexión.

“Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo, pero más allá de eso hay pocas personas como tú que siendo lo grande que eres, mantenías esa alma hermosa” Aaron Mercury

Aaron Mercury mencionó que Oliver Tree tenía un alma hermosa y mucho que aportar al mundo.

El también actor compartió un video donde se le notaba conmocionado y se notaba que había llorado; mencionó que esperaba que la noticia fuera una broma de mal gusto, pero lamentablemente había sido verdad.

“Estoy devastado por la noticia, de verdad que no me lo creo. Me quedo corto con las buenas palabras para Oliver. En el tiempo que lo conocí se volvió un hermano, conectamos muy bien, me ayudó a vivir y cumplir mi sueño” Aaron Mercury

Aaron Mercury compartió un video de Oliver Tree horas antes de su muerte

Horas antes de la muerte de Oliver Tree, Aaron Mercury compartió una historia en Instagram con video del cantante contando una historia inventada de cómo se habían conocido.

El video había sido retomado por su club de fans y Aaron Mercury reposteó el video.

Horas después de esta historia se reportó la muerte de Oliver Tree.

Aaron Mercury se mostró devastado y aseguró que extrañaría Oliver Tree, quien tenía un alma pura y estaba dispuesta a ayudar a todos.

Por último, Aaron Mercury reveló que siempre estaba en contacto con Oliver Tree y hablaron por última vez el sábado 15 de junio.